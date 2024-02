Koalicja pracuje nad zmianami w KRS. Bodnar: jest szansa na podpis prezydenta. Zmiany czekają też TK

Polski rząd, polskie państwo, my wszyscy zapłacimy miliony euro odszkodowań obywatelom, którzy poskarżą się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. - Każdy obywatel, który uczestniczył w procesie, w którym wydany został wyrok bądź postanowienie przez neo-sędziego, może zwrócić się ze skargą - podkreśla Michał Wawrykiewicz, adwokat z Fundacji "Wolne Sądy". Taka sytuacja wynika z orzeczenia dotyczącego Lecha Wałęsy, który wygrał sprawę o naruszenie prawa do sądu. Kwestionowany wyrok wydali neo-sędziowie. Trybunał poszedł dalej. Uznał, że dopóki nie nastąpią zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa, to każda kolejna skarga będzie traktowana podobnie. To tak zwany wyrok pilotażowy. - On uruchamia linię orzeczniczą, która będzie powtarzana w kolejnych sprawach podobnych - dodaje Wawrykiewicz.