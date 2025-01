Karol Nawrocki obiecuje walkę z "ekoterrorem". Zapomina, że to komisarz z PiS reklamował Zielony Ład

- Kampania oparta na kłamstwie. Program Nawrockiego to jest jedno wielkie kłamstwo. To jest pełzająca hipokryzja - uważa Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej.

Kandydat PiS obiecuje walkę z Zielonym Ładem, a to komisarz z PiS Janusz Wojciechowski w 2021 roku napisał, że "zielona" reforma Wspólnej Polityki Rolnej "powstała w Warszawie i nazywała się najpierw program rolny PiS". Jarosław Kaczyński mimo to mówi, że Zielony Ład to nie PiS. - Jako całość, jako wielki mechanizm zmiany gospodarczej, to my tego nigdy nie podtrzymywaliśmy ani nie popierali - komentuje prezes Prawa i Sprawiedliwości.