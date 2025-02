Kandydaci na prezydenta mają różne strategie. Trwa walka o trzecie miejsce i wyborców Konfederacji

Wszyscy kandydaci twierdzą, że chcą wygrać wybory prezydenckie. Miejsca drugie i trzecie też jednak będą się politycznie liczyć. Podobnie jak ogólnie uzyskany wynik. Kandydaci mają różne strategie. Na przykład Szymon Hołownia atakuje Sławomira Mentzena, a Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski wyraźnie tego nie robią.

- To jest niebezpieczeństwo dla naszego kraju - mówi Szymon Hołownia o Sławomirze Mentzenie. - Dlatego z Mentzenem będę walczył do ostatniej politycznej krwi, bo to jest szkodnik, to jest pasożyt na tym, co dzisiaj chcemy w Polsce budować. To jest człowiek, który w fałszywy sposób przedstawia nam naszą przyszłość i jeszcze na dodatek robi to w sojuszu z tymi, którzy chcą nas sprzedać Rosji - wskazuje marszałek Sejmu i jednocześnie kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta.

Te krytyczne, ostre i jednoznaczne słowa jasno pokazują, że Szymon Hołownia bije się się o trzecie miejsce w wyborach ze Sławomirem Mentzenem.

- Liczę, że Sławomir Mentzen poprze mnie w drugiej turze - mówi z kolei Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej i kandydat PiS na prezydenta. On w ogóle nie atakuje kandydata Konfederacji, kreując się na kandydata przychylnego tej opcji politycznej.

Karol Nawrocki, żeby w ogóle myśleć o wygranej, musi po pierwsze wejść do drugiej tury. Po drugie, przekonać do siebie minimum - jak wynika z wyliczeń sztabu PiS-u - dwie trzecie wyborców Mentzena. - Gdy zostanę prezydentem RP, to z chęcią zaproszę Sławomira Mentzena do wspólnego obniżania podatków - zapowiada Karol Nawrocki.

Wybory prezydenckie - I tura Opinia24

Powyżej najnowszy sondaż Opinii24. W porównaniu do stycznia kandydatami, którzy zyskują, są Karol Nawrocki, Sławomir Mentzen oraz Adrian Zandberg, który w tym sondażu wyprzedza Magdalenę Biejat. Kandydatka Lewicy, podobnie jak lider sondażu Rafał Trzaskowski, minimalnie tracą. Największy spadek odnotowuje Szymon Hołownia.

- Posłowie, to wam powiem, to jest banda nierobów. Taki Trzaskowski to by tylko leżał i pachniał - mówi Sławomir Mentzen, poseł Konfederacji. A jak on sam pracuje?

34 wystąpienia przez 16 miesięcy pracy w Sejmie - to daje Mentzenowi 155. miejsce wśród wszystkich posłów. Do tego 24 interpelacje oraz niespełna 75-procentowa frekwencja na głosowaniach. To daje mu dalekie 418. miejsce na 460 posłów.

Trzaskowski też zabiega o wyborców Konfederacji

- W momencie, kiedy chcemy stawić czoła wszystkim wyzwaniom, które są przed nami. Jeżeli chcemy zademonstrować, że jesteśmy gotowi na każdy scenariusz, to musimy, oczywiście, inwestować w polską gospodarkę - mówi Rafał Trzaskowski.

Kandydat KO też zabiega o wyborców Konfederacji, szczególnie wśród rozczarowanych przedsiębiorców, których chce przekonać do siebie najpóźniej przed drugą turą.

- Wreszcie jest mowa o deregulacji w Unii Europejskiej i w Polsce. No najwyższy czas. Tylko trzeba przyspieszyć, trzeba pomóc naszym przedsiębiorcom - wskazuje Rafał Trzaskowski.

- Przed nami trzy miesiące ciężkiej pracy w czasie, w którym będziemy przedstawiać konkretne propozycje - zapowiada wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat.

Magdalena Biejat jako jedyna z kandydatów była w poniedziałek w Kijowie - brała udział w konferencji związanej z trzecią rocznicą uderzenia rosyjskich wojsk na Ukrainę.

