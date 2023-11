Jarosław Kaczyński twierdzi, że zmiany w traktatach UE oznaczają rządy zewnętrzne w Polsce

Jarosław Kaczyński pokazuje swój pomysł na bycie w opozycji - to walka z Unią Europejską. Prezes PiS, odnosząc się do możliwych zmian w traktatach unijnych, sugeruje, że Polska będzie krajem zarządzany z zewnątrz. Straszenie Niemcami i robienie Niemca z Donalda Tuska nie pomogło PiS-owi w wyborach, ale prezes się tego trzyma.

Wicemister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała zaprzecza jednak, że jego partia będzie antyunijna. - To są wypowiedzi prounijne, w sensie za Unią Europejską taką, która jest i taką, do której przystępowaliśmy - mówi polityk.

Czy prezydent Andrzej Duda myśli podobnie jak prezes Kaczyński? W swoim sobotnim przemówieniu prezydent podkreślał, że członkostwo w organizacjach międzynarodowych jest ważne, ale trzeba przy tym zachować ostrożność. - Patrząc na to, w jaki sposób są formowane są zmiany traktatów, to należy z duża uwagą przyglądać się treści - podkreśla Małgorzata Paprocka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.

Zmiany w traktatach Unii Europejskiej

Prezes PiS w kontekście propozycji zmian traktatowych zauważa, że będą musiałby być zatwierdzone przez Sejm. - My tu mamy moc blokująca - wskazuje. Mówiąc "my" ma na myśli PiS, bo trzeba by było zmienić polską konstytucje, a bez PiS-u tego się nie zrobi, nawet jeśli rządzić będzie demokratyczna opozycja.

To właśnie rządy PiS-u mogły być częściowo inspiracją do raportu Parlamentu Europejskiego - ochrona praworządności, wspólne standardy w oświacie, promujące demokracje i praworządność, czy wspólne standardy wizowe, by zapobiec handlowi prawem do pobytu. To samo tyczy się prawa weta. - Unia była szantażowana w bardzo trudnych dla siebie momentach przez rząd w Warszawie, przez rząd w Budapeszcie - zwraca uwagę Marek Prawda.