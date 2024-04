Jak mówić do osób chorych na raka? "Rozumiem, że jest ci ciężko" jest lepsze od "musisz być silna"

"Mam raka, więc mów do mnie tak" - to hasło kampanii społecznej o tym, jak rozmawiać z osobą chorą na raka. W mediach społecznościowych Małgorzata Sajan oswaja temat raka i przełamuje stereotypy.

- Pierwsza reakcja to był szok - mówi Małgorzata Sajan, podopieczna Fundacji "Rak'n'Roll. Wygraj Życie!", która miała 27 lat, kiedy usłyszała, że ma raka piersi. Po leczeniu cztery lata była w remisji, jednak w ubiegłym roku dowiedziała się o przerzutach. - Mam złamany kręgosłup pomiędzy łopatkami, połamany przez przerzuty, i w całym kośćcu mam mnóstwo przerzutów, ale one są w trakcie aktualnie zagajania się - mówi Sajan.

W mediach społecznościowych Małgorzata Sajan pokazuje, jak wygląda jej codzienność. Oswaja temat raka i przełamuje stereotypy. W szpitalu została nazwana najradośniejszą pacjentką onkologiczną. Chce też nas edukować, bo nie każdy wie, jak rozmawiać z pacjentem onkologicznym. - "Będzie dobrze", "trzeba myśleć pozytywnie", "musisz być silna", ale one są takie bardzo naciskające na "musisz", "koniecznie", "teraz", "trzeba", a nie zawsze tak jest - wyjaśnia Sajan.

Dlatego pani Małgorzata razem z Fundacją Rak'n'Roll przygotowała nagranie z hasłem "Mam raka, więc mów do mnie tak". Na tabliczkach napisała, co jej zdaniem możemy powiedzieć pacjentowi, a czego lepiej nie mówić.

Nie każdy lubi wojenną retorykę

- Rozmawiajmy, słuchajmy i podążajmy za pacjentem. Tutaj Małgosia pokazuje, co ona by chciała. To nie oznacza, że każdy pacjent ma tak samo - tłumaczy Małgorzata Ciszewska-Korona, psychoonkolożka z Fundacji "Rak'n'Roll. Wygraj Życie!".