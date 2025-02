Historyczna decyzja papieża Franciszka. Zakonnica będzie piastować najwyższe stanowisko w rządzie Watykanu

Gdy nie pojawiał się w oknie biblioteki Pałacu Apostolskiego na modlitwie Anioł Pański, dotychczas oznaczało to, że był na pielgrzymce daleko poza Rzymem. Tym razem oznacza to coś zupełnie innego. - Nasza pierwsza myśl kieruje się ku papieżowi Franciszkowi. Modlimy się o jego zdrowie i dziękujemy za wizję i wsparcie, które nam nieustannie oferuje - powiedział na mszy kard. José Tolentino de Mendonça, prefekt Dykasterii ds. Kultury i Edukacji.

- Papież złapał przeziębienie, które w ostatnich tygodniach przerodziło się w zapalenie oskrzeli. Stąd decyzja o przewiezieniu go do szpitala. Spędzi tam kilka dni pod obserwacją lekarzy - poinformował Joshua McElwee, korespondent agencji Reuters w Watykanie.

Coraz częściej spekuluje się o abdykacji Franciszka

Papież ma 88 lat. Nie porusza się już o własnych siłach. Wierni i duchowni, którzy przyjeżdżają do Rzymu, modlą się teraz o jego zdrowie. - Smutne, że go nie mogliśmy zobaczyć, że najważniejsze jest, żeby wyzdrowiał. To jest coś, co nosisz w sercu. Ważniejsze jest jego zdrowie niż to, żebyśmy mogli go zobaczyć - powiedziała jedna z rozmówczyń.