Dramatycznie brakuje onkologów, a na 200 miejsc na specjalizacji chętnych jest 39 studentów

Ta specjalizacja to wielkie wyzwanie zawodowe, prestiż i odpowiedzialność. Nowotwory to plaga cywilizacyjna, na raka umierają w Polsce tysiące ludzi. Tymczasem na 200 miejsc na specjalizacji z onkologii klinicznej chętnych jest tylko 39 absolwentów medycyny.

Filmiki Ministerstwa Zdrowia promujące specjalizację z onkologii klinicznej nie były i nie są w stanie sytuacji zmienić, bo zamiast tanich zachęt, potrzebne są duże pieniądze - wskazują lekarze. - Jeżeli pilnie nie zachęcimy lekarzy, to będziemy mieć do czynienia z sytuacją, że będziemy chorować onkologicznie i nie będzie miał kto nas po prostu leczyć - podkreśla Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Brakuje onkologów

Szybki dostęp do onkologa powinien nie być sprawą szczęścia tylko standardem. O to jednak jeszcze długo będzie ciężko, bo brakuje ich co najmniej 506. W sytuacji, kiedy wszystkich onkologów mamy około tysiąca, to w rzeczywistości jest jeszcze gorzej, niż pokazują to dane.