Czas gra na korzyść PiS-u? "Trwa upychanie swoich"

czytaj dalej

Jestem przekonany, że trwają rozmowy z wybitnymi ekspertami - powiedział w "Faktach po Faktach" poseł Polski 2050 Tomasz Zimoch, nawiązując do planów przywrócenia w Polsce praworządności przez nową większość sejmową. - To są pierwsze kroki, które my wprowadziliśmy w stronę praworządności - stwierdziła posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz, mówiąc w tym kontekście o wyborze przez Sejm nowych członków neo-KRS.