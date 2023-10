Co dalej z Trzecią Drogą? "Będziemy ten projekt po prostu kontynuowali"

Razem czy osobno?

Ogólne cele są jasne i wspólne. - Pierwsza sprawa doprowadzić do zmiany w wymiarze sprawiedliwości, które umożliwią odblokowanie środków na KPO - mówi Władysław Teofil Bartoszewski, KKW Trzecia Droga, PSL. - Pokazaliśmy, że ta współpraca była możliwa już przed wyborami - zapewnia Borys Budka z PO. To delikatna aluzja do tego, że Donald Tusk osobiście wsparł Trzecią Drogę, gdy sondaże wskazywały, że może spaść pod wyborczy próg. Teraz to już jednak historia. Przyszłość to możliwe przejęcie władzy i związana z tym niepewność. - Osiem lat doświadczeń z PiS-em pokazuje, że należy się spodziewać absolutnie wszystkiego - twierdzi Michał Kobosko z Trzeciej Drogi, Polski 2050.