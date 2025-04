Chcą zostać rodziną zastępczą dla Zuzi, ale nie mogą. "Argument jest taki, że nie są rodziną specjalistyczną"

Para została zakwalifikowana, żeby być niezawodową rodziną zastępczą. Dziewczynka jest karmiona przez sondę, od urodzenia przebywa w szpitalu. Rzecznik sądu mówi o "dziecku w bardzo poważnym stanie zdrowia" i że niewątpliwie jest to dziecko o pewnym stopniu niepełnosprawności, dlatego musi to być rodzina specjalistyczna.

Brakuje rodzin specjalistycznych

- Zuzia dostanie stałą opiekę w dzień i w nocy od tych samych osób, co jest absolutnie kluczowe dla jej rozwoju, dla jej poczucia bezpieczeństwa - podkreśla pani Edyta Wojtasińska. - Tu wydarzyła się sytuacja, na którą nie mamy zgody. Mamy potrzebujące dziecko w szpitalu, mamy rodziców zastępczych, którzy mają gotowość tu i teraz, czyli już od kilku tygodni, przyjąć dziecko do swojego domu i do swojego serca - ocenia Magdalena Różczka, aktorka, prezes Fundacji "Ukochani" .

Interweniuje ministerstwo i Rzecznik Praw Dziecka

Dziewczynka ma trafić do zakładu opiekuńczo-leczniczego. Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do sądu z prośbą o informację. W tej sprawie działa też Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak i wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska.

- Będziemy składać odwołanie od tej decyzji. Jednocześnie w trybie pilnym złożyliśmy wniosek o to, żeby dziewczynka w trybie natychmiastowym przebywała wśród osób, które zgodziły się, żeby być rodziną zastępczą - przekazuje Monika Horna-Cieślak. - To, co jest w tej sytuacji najważniejsze, to prymat dobra dziecka i to powinno brać górę - zaznacza Aleksandra Gajewska.