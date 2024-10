Cela metr na metr, tortury i gwałty. Ukrainki, które były więzione przez Rosjan, opowiedziały o swojej traumie

Przeszły piekło rosyjskiej niewoli. Horror, który trudno sobie w ogóle wyobrazić, a co dopiero przeżyć. Nie chcą dłużej milczeć. Cztery Ukrainki dały świadectwo bestialstwu wroga, by świat usłyszał ich historie. By nigdy nie zapomniał i kiedyś rozliczył. Szczegóły są naprawdę drastyczne.

Znęcano się nad nimi fizycznie i psychicznie

Dlaczego zgodziły się na wywiad?

Ukrainki zgodziły się na rozmowę z reporterem TVN24 GO, by świat dowiedział się o tym, co Rosjanie robią uwięzionym Ukraińcom. Wszystkie części cyklu "Ocalałe" można obejrzeć w TVN24 GO. W każdej z tych rozmów zawsze uczestniczyły dwie psychotraumatolożki, by byłe więźniarki wesprzeć.