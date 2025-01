Został skazany za porwanie, teraz mieszka w Dubaju. Co łączy "Wielkiego Bu" z Karolem Nawrockim?

W kampanii wyborczej liczy się to, kto wspiera kandydata. Karol Nawrocki jest popierany przez PiS - to słychać. Natomiast w internecie widać, kto jeszcze stoi za nim murem. To między innymi zawodnik freak fightów "Wielki Bu", który swego czasu został skazany za porwanie, siedział za to w więzieniu, a teraz mieszka w Dubaju.

"Pokaż mi swoich przyjaciół, a powiem ci, kim jesteś"

- Można, oczywiście, zaklinać rzeczywistość, że to są kontakty chwilowe, tymczasowe, z przeszłości, no ale pokaż mi swoich przyjaciół, a powiem ci, kim jesteś - skomentował Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej z Koalicji Obywatelskiej.

Łukasz Mejza to jeszcze jeden polityk z klubu PiS-u, który pozował do zdjęć z "Wielkim Bu".

- Wątek kryminalny, który się pojawił gdzieś w moim życiu, to też tak na przekór, bo ja nigdy nie brnąłem do tego i nigdy mi wcale to nie imponowało. Wręcz przeciwnie - mówi w jednym z wywiadów. - Jeżeli to jest jedyny syf, którym można oczernić naszego kolegę, który chce być prezydentem, no to przepraszam bardzo, politycy mają być odrealnieni, nie utrzymywać kontaktu ze światem? - pyta "Wielki Bu".