Rosyjskie ataki na Ukrainę nie ustają. "To są bestie. Nie wiem, co im złego zrobiliśmy"

Gdy zdjęcia ofiar w Ukrainie wypierane są ze światowych mediów przez zdjęcia z Izraela, Rosja korzysta z okazji i wzmaga ataki. Także na cywilów. Z kolei w górach spadł śnieg, co przypomina, że Ukraińców znowu czeka ciężka, wojenna zima.

Na ukraińskim froncie ciężkie walki nie ustają ani na chwilę. Pod Kupiańskiem Rosjanie próbowali przełamać ukraińską obronę wysyłając na szturm broń pancerną. Ale nawet najnowsze rosyjskie czołgi T-90M nie miały szans. - W ciągu czterech ostatnich dni 66. Brygada zniszczyła 25 czołgów. To świadczy o tym, że przeciwnik rzuca na nasze pozycje ludzi i sprzęt jak mięso armatnie - mówi Ilia Jewłasz ze Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy.

By powstrzymać okupantów, a potem wyprzeć wroga, Ukraina potrzebuje ciągłego wsparcia - mówił prezydent Zełenski podczas posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Kopenhadze. - Dziękuję każdemu krajowi, każdemu przywódcy, wszystkim narodom, które są z nami. Tym, którzy pomagają nam z obroną powietrzną. Jest to szczególnie ważne teraz, przed zimą, którą Rosja będzie starała się uczynić dla nas bolesną - stwierdził Zełenski.

W ukraińskich Karpatach spadł już pierwszy śnieg. Ukraina przygotowuje się na ciężkie miesiące, które nadchodzą. Specjaliści ostrzegają, że wyłączeń prądu nie będzie, tylko jeśli uda się obronić system energetyczny przez rosyjskimi atakami rakietowymi. - Wyremontowaliśmy dużą część tego, co zostało zniszczone. Mamy kilka bloków energetycznych, które nie będą gotowe na początek zimy, bo były tak bardzo zniszczone. Dopiero w przyszłym roku uda nam się je odbudować - przekazuje Dmytro Sacharuk, dyrektor wykonawczy Koncernu Energetycznego "DTEK".

Nadchodzą ciężkie miesiące

Będzie ciężko, więc wszyscy przygotowują się, by przetrwać przerwy w dostawach prądu.

Rosja już teraz intensywnie bombarduje obiekty cywilne na wschodzie Ukrainy, siejąc terror i śmierć. - To są bestie. Nie wiem, co im złego zrobiliśmy. Ginie tylu ludzi, oni robią to codziennie, odbierając życie naszym wojskowym i cywilom - uważa Olha Onacka, mieszkanka wsi Peresiczne.