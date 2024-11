Afera wiatrakowa wstrzymała prace nad nowymi przepisami. Nowa ustawa ma się pojawić "do końca roku"

Nierzadko słyszeliśmy od polityków koalicji rządzącej, że projekt jest prawie gotowy i budowa farm wiatrowych, która została praktycznie zablokowana przez PiS, znów będzie możliwa. Dziś też to słyszymy i jest nowy termin - do końca roku.

Nowy dzień i nowe obietnice, czyli dzień jak co dzień, choć tym razem chodzi o ustawę wiatrakową. - Do końca roku może spokojnie trafić do parlamentu i to jest taki deadline, który chcielibyśmy dowieźć. To jest czas najwyższy, by ta ustawa znalazła się w parlamencie - zapewnia Paulina Henning-Kloska, ministra klimatu i środowiska.