Zimą będziemy marznąć. Tusk: lepiej mieć kogoś, kto potrafi zapewnić ciepłą wodę w kranie

12-letni Archie Battersbee jest utrzymywany przy życiu przez aparaturę medyczną, ale lekarze twierdzą, że pień jego mózgu obumarł, i chcą go odłączyć. Rodzice nie wyrazili na to zgody i przegrali we wszystkich brytyjskich instancjach. Postanowili wnieść sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

»