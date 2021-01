Ujawniono nagranie rozmowy działaczy PiS. "Każdy jest pazerny, każdy by chciał coś"

"Elżbieta, jest prośba od szefa". Kto tak naprawdę kieruje pracami Sejmu? PiS przegrało głosowanie, a marszałek Sejmu Elżbieta Witek już przechodziła do kolejnego punktu... Janusz Czyż, Bartłomiej Grzegorczyk i Radosław Łosiński rozmawiali o polityce i o pracy uzyskanej dzięki polityce.

- Ty chcesz, k***a, za Maćka położyć głowę? Po co, do czego ci to, k***a? Maciek położy za ciebie? - zapytał Janusz Czyż. - Dał ci tutaj pracę. No, jeden dał ci pracę, a drugi może ci ją odebrać. No - dodał Bartłomiej Grzegorczyk. Obaj mówili do Radosława Łosińskiego.

Radosław Łosiński nagrał innych działaczy po tym, jak szefem lokalnych struktur PiS w Wałbrzychu przestała być była minister edukacji narodowej Anna Zalewska, a zaczął nim być Michał Dworczyk, który wyznaczył pełnomocnika - Kamila Zielińskiego.

Kamil Zieliński zasiada we władzach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i jest związany rodzinnie z nagranym Januszem Czyżem.

Kilku działaczy, w tym Radosław Łosiński, nie byli z powodu zmian w Wałbrzychu zadowoleni. Pojawiła się petycja niezadowolonych do Jarosława Kaczyńskiego. Bunt w Wałbrzychu był jednak dławiony.

- Nie prowokuj tam, gdzie nie potrzeba, bo, człowieku, zniszczą cię! Po co, do czego ci to, k***a, potrzebne jest? - powiedział do Łosińskiego Janusz Czyż na nagraniu.

"Niczym się nie różnimy"

W rozmowie pojawił się też wątek pobudek, jakimi kierują się działacze.

- K***a, tacy sami ludzie jesteśmy i tacy sami jak ci z Platformy czy w SLD, niczym się nie różnimy. Każdy jest pazerny, każdy by chciał coś i tylko różnimy się szefami, którzy, k...a, mają jakieś tam wiesz... Bo Kaczyński dla mnie to jest wzór i tyle. Ja jestem kaczysta, nie PiS-owiec - powiedział Janusz Czyż.

Tę zaskakującą deklarację skomentował nagrywający rozmowę Radosław Łosiński. - Oni po prostu chcą jak najwięcej do siebie zagarnąć, dostać jak najlepsze posady i po prostu, kolokwialnie mówiąc, nachapać się jak najwięcej do swojej kieszeni - mówił.

Innego komentarza udzielił Kamil Zieliński, pełnomocnik szefa lokalnych struktur partii. Uznał, że nagrywanie prywatnych spotkań to "zwykłe koleżeńskie świństwo" i "wykracza poza normy moralne".

- To powinna być sprawa dla prokuratora, który powinien wyjaśnić, dlaczego jedni działacze PiS straszą drugich zniszczeniem. Wulgarny język jest smutnym, złym, przykrym dodatkiem - komentuje całą sprawę poseł PO z Wałbrzycha Tomasz Siemoniak.

Komitet rozwiązany

Janusz Kowalski otwarcie krytykuje rząd, ale jego dymisja "to plotka". "Wygrały stołki" Jaki może być cięższy zarzut w stosunku do premiera niż uznanie, że doprowadza do utraty części... Nielegalnie nagrane w restauracjach rozmowy polityków PO politycy PiS nazwali "taśmami prawdy". - Zlepienie brudem - ocenił Jarosław Kaczyński.

Nielegalnie nagraną w restauracji rozmowę Mateusza Morawieckiego PiS nazywało "odgrzewanym kotletem".

Po tym, jak został opublikowany zmontowany fragment rozmowy Sławomira Neumanna, odbyła się specjalna konferencja PiS. - Puszczać, raz jedne, raz drugie. Niech Polacy sobie wyrobią opinię - podkreślał polityk PiS Radosław Fogiel.

Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, pierwszy polityk obozu rządzącego, który został zapytany o te nagrania w środę, nie chciał ich komentować. Później "Fakty" TVN poprosiły o komentarz Michała Dworczyka, szefa kancelarii premiera i szefa lokalnych struktur PiS w Wałbrzychu.

- Dzisiaj komitet terenowy w Wałbrzychu został rozwiązany, a wszystkie osoby, które były członkami Prawa i Sprawiedliwości w tym komitecie, zostały skreślone z listy członków Prawa i Sprawiedliwości - oświadczył polityk.

Autor: Jakub Sobieniowski / Źródło: Fakty TVN