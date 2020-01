"Karć lub sprawiaj lanie aż do złamania woli". Internauci wychwytują kolejne książki promujące kary cielesne

Komisja Europejska jest bardzo zaniepokojona stanem praworządności w Polsce - powiedział w piątek rzecznik Komisji Christian Wigand. Przedstawiciele nie mają wątpliwości, co do prawomocności Sądu Najwyższego, ale mają wątpliwości w stosunku do Trybunału Konstytucyjnego. Do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wpłynął już wniosek Komisji o zastosowanie środków tymczasowych w sprawie procedury dyscyplinarnej w polskich sądach.

