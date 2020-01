Oburzenie po wydaniu książki promującej bicie dzieci. Jest oświadczenie wydawcy

Nie będzie śledztwa w sprawie zniszczonych dowodów w sprawie wypadku z udziałem premier Szydło, do którego doszło w lutym 2017 roku w Oświęcimiu. Na jednej ze zniszczonych płyt CD było nagranie z monitoringu, ale prokuratura nie dopatrzyła się znamion czynu zabronionego. Był to zapis z kamery monitoringu umieszczonej na ulicy równoległej do tej, na której doszło do wypadku. Być może dzięki nagraniu można by ustalić innych innych świadków zdarzenia.

