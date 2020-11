"Charakter szkolenia bojówek paramilitarnych". Rafał Trzaskowski zapowiada kontrole po reportażu TVN24

Lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom, którzy są na pierwszej linii frontu walki z COVID-19, nie brakuje powodów do stresu. Mówią, że to wojna. Do troski o zdrowie pacjentów dochodzi obawa o zdrowie swoje i rodziny. By ulżyć pracownikom medycznym, powstają infolinie wsparcia lub organizowane są darmowe konsultacje psychologiczne.

