Żadne wnioski opozycji, apele organizacji pozarządowych ani nawet prawomocne wyroki sądowe nie są w stanie zmusić polityków PiS-u do ujawnienia tego, co dla nich niewygodne. Lista jest coraz dłuższa. Raport CBA, podpisy poparcia do KRS-u, majątek premiera czy zapisy kamer sejmowych.

"Byłem gotowy złożyć urząd prezesa". Spekulacje wokół dymisji Mariana Banasia Marian Banaś był gotów złożyć rezygnację, ale tego nie zrobił. Stał się za to przedmiotem... W sprawie Mariana Banasia jawności zaczynają się domagać nawet parlamentarzyści PiS-u. - Jest wniosek grupy posłów o to, żeby służby przedstawiły kalendarium działań w tym zakresie i w moim przekonaniu zasadne byłoby, gdyby pani marszałek przychyliła się do takiego wniosku - mówi Jan Maria Jackowski, senator z obozu Zjednoczonej Prawicy.

Ustalenia CBA w sprawie Mariana Banasia są ciągle utajnione, chociaż sprawa wstrząsa i władzą i państwem. Skoro zły wynik kontroli dotyczy pierwszego kontrolera, to raport CBA go dyskwalifikuje.

- Raport kontrolny będzie w dyspozycji prokuratury - zapewniał w poniedziałek Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

To utajnienie materiałów prokuratury to tylko łatwe usprawiedliwienie, bo Zbigniew Ziobro od PiS-u dostał uprawnienia do ujawnienia wszystkiego, co chce, z jakiego śledztwa chce, gdy uzasadnia to interes społeczny. - Prawo i Sprawiedliwość buduje w Polsce takie tajne państwo - uważa Dariusz Joński z KP Koalicja Obywatelska, Inicjatywa Polska.

Służby specjalne nie chcą ujawnić ustaleń w sprawie Mariana Banasia. Jednak oprócz raportu w sprawie szefa NIK-u władza utajnia między innymi listy poparcia do KRS.

Tajemniczo zniszczone dowody

"Wojna na górze"? Banaś mówi o "brutalnej grze politycznej" Marian Banaś przed kamerą, a PiS przed coraz poważniejszym dylematem. Bo szef Najwyższej Izby... - Jeżeli ktoś coś ukrywa, utajnia, to ma coś wstydliwego - uważa senator Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej.

- Rząd niczego nie ukrywa - zapewnia Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Wicepremier nie mówi prawdy. Rząd utajnia aferę hejterską, która skończyła się dymisją wiceministra, który sam siebie nazywał "wice-Ziobrą". Nawet posłowie w ramach kontroli poselskiej nie dostają materiałów dotyczących jego pracy.

- To jest na pewno działanie podyktowane również nie tylko bezpieczeństwem państwa, ale bezpieczeństwem partii - uważa Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL.

Jeśli zwykły obywatel myśli, że utajnianie sprawy przez władzę go nie dotyczy, to dowodem, że może dotyczyć, jest sprawa wypadku rządowej kolumny Beaty Szydło i oskarżania wobec młodego kierowcy. Miało był transparentnie, ale zeznania Beaty Szydło są utajnione. W tej sprawie są również tajemniczo zniszczone nagrania z monitoringu.

Utajniony, mimo obietnic, pozostaje majątek żony premiera po dwukrotnym jego podziale z mężem premierem. Tak samo, jak raport w sprawie Mariana Banasia, jak listy KRS-u, jak dokumenty w sprawie Łukasza Piebiaka oraz wypadku rządowej kolumny.

- Mamy do czynienia z partią oszustów, którzy zawładnęli niestety na jakiś czas wyobraźnią społeczną - uważa Rafał Grupiński z Koalicji Obywatelskiej.

Loty marszałka Kuchcińskiego też długo były utajnione, kancelaria Sejmu nie mówiła w tej sprawie prawdy. Po kilku miesiącach media dotarły do szczegółów.

Autor: Jakub Sobieniowski / Źródło: Fakty TVN