Decyzja o dymisji nie zapadła, ale politycy PiS radzą, by marszałek przeprosił

"Już dzisiaj mówi się na mieście, że pan marszałek zostanie bardzo szybko zdymisjonowany" - Procedura HEAD nie jest procedurą, która została wymyślona do lotów na niedzielny obiad -... Marek Kuchciński może odetchnąć z ulgą. Ryszard Terlecki uważa, że marszałek Sejmu nie powinien odchodzić. Jednak w jego sprawie żadna decyzja we władzach partii nie zapadła. Jak wynika z informacji, do których dotarły "Fakty" TVN, marszałek ma przygotować publiczne wyjaśnienia. Szczególnie w sprawie co najmniej 23 lotów rządowymi maszynami z rodziną na pokładzie.

- Pan marszałek doskonale wie, co ma zrobić i sądzę, że przeprosi, powie to, co ma powiedzieć - mówi Beata Szydło, eurodeputowana z ramienia PiS.

Podobnego zdania jest Joachim Brudziński, który otwarcie powiedział, że marszałek powinien przeprosić. Temat ponad setki lotów w 16 miesięcy, najczęściej między Warszawą i Rzeszowem, to problem nie tylko dla Marka Kuchcińskiego, ale dla każdego z kandydatów PiS-u.

- Do siebie do domu pan marszałek może wracać samochodem, albo rejsowym lotem. Naprawdę, świetne lotnisko w Rzeszowie, bardzo dobre połączenia i to by było normalne - tłumaczy Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu z PO.

Każdy lot o statusie HEAD rządowym samolotem, poza maszyną i załogą, która nie później niż 72 godziny przed lotem musi wykonać tak zwany oblot techniczny, wymaga na przykład zapasowego śmigłowca albo wojskowej CASY z załogą, ale też służby ratunkowej w gotowości.

Do tego niezbędna jest limuzyna, która na lotnisko z Warszawy jedzie po marszałka do Rzeszowa. To wszystko jest do pełnej dyspozycji marszałka Sejmu, ale wyłącznie do oficjalnych wizyt, którymi zresztą on sam często chwali się w mediach społecznościowych.

Marszałek milczy

Brudziński o lotach Kuchcińskiego: należy dodać słowo "przepraszam" Partyjny kolega i szef kampanii wyborczej PiS Joachim Brudziński mówi, że powinno paść słowo... - W przypadku przelotów najważniejszych osób w państwie, nie w misji oficjalnej, nadawany takim lotom jest inny status, status STATE - informuje Maciej Lasek, były przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i radny z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

Kancelaria Sejmu wybierała status HEAD niezależnie od tego, czy marszałek leciał z oficjalną wizytą, czy też rządowym odrzutowcem do Rzeszowa, gdzie brał udział w serii wyborczych spotkań przed drugą turą wyborów samorządowych, czy w końcu śmigłowcem z Rzeszowa do Warszawy z synem na pokładzie.

- W tej instrukcji nie ma wyszczególnionych osób trzecich, czyli osób nie związanych z wykonywanym zadaniem - dodaje Maciej Lasek.

Z informacji redakcji "Faktów" TVN wynika, że sztabowcy PiS-u w ostatnich dniach analizowali podróże marszałka. Sprawdzano, czy któryś z lotów rządowymi maszynami mógł odbyć się niezgodnie z prawem i czy jeśli tak, to ile razy i z kim na pokładzie marszałek latał poza trasą do i z Rzeszowa. Tego na razie nie wiadomo.

- Gdyby pojawiło się cokolwiek nowego i rzeczywiście niezgodnego z prawem, to absolutnie będziemy tę sprawę analizować i nie ma mowy o żadnym zamiataniu sprawy pod dywan - zapowiada Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS.

Marszałek Sejmu nie zabrał w swojej sprawie głosu.

Autor: Arleta Zalewska / Źródło: Fakty TVN