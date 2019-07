Premier i jego żona mieli "z przyjemnością" ujawnić majątek. Obiecywanej ustawy wciąż nie ma

"Sam prezes chyba nie wiedział, w jaki sposób pan premier próbuje ukryć ten majątek" Jestem przekonany, że intencja była taka, żeby pan premier Morawiecki, dopasowując się do... Premier Mateusz Morawiecki nie chciał w środę powiedzieć, czy i kiedy ujawni majątek żony, ani czy i kiedy wprowadzona zostanie ustawa o jawności majątkowej współmałżonków polityków.

- Jesteśmy gotowi w bardzo krótkim czasie uchwalić ustawę - mówił w maju prezes PiS Jarosław Kaczyński. Premier Mateusz Morawiecki obiecywał wtedy: - Jeżeli będzie taka regulacja, to zrobimy to z przyjemnością i natychmiast.

Od tych deklaracji minęły już prawie dwa miesiące. W tym czasie odbyły się wybory europejskie. Po wyborach potrzeba jawności stopniowo słabnie.

Na początku lipca rzecznik rządu Piotr Müller mówił: "jestem przekonany o tym, że to będzie w tej kadencji sejmu", zaś w środę powiedział "mam nadzieję, że to będzie jeszcze możliwe w tej kadencji". Jeszcze niedawno był przekonany, teraz ma już tylko nadzieję - w wypowiedziach rzecznika rządu widać ważną różnicę.

W PiS-ie determinacja też jakby opadła. - Do rozważenia jest jakby taka inicjatywa, ale czy zdążymy w tej kadencji Sejmu, to jest pytanie otwarte - wyznał poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.

Prędzej będziemy jeździć elektrykami

Podobno, jak słyszymy, sprawa nie jest taka prosta. - Trzeba się zastanowić też, czy to będzie zgodne z konstytucją - stwierdził poseł PiS Bartosz Kownacki.

- Dużo rzeczy tu jest niekonstytucyjnych, które ekspresowo po nocach się przeprowadza, ale ujawnienie majątku bankstera Morawieckiego może grozić naruszeniem konstytucji. Chapeau bas dla PiS-u - skomentował poseł PO Krzysztof Brejza.

Ujawnienia majątków żon i mężów ważnych polityków chciało niemal trzy czwarte badanych w majowym badaniu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24. Kiedy zatem będzie ustawa? Opozycja kpi, odpowiadając na to pytanie.

Grabiec: jeśli zaniżono wartość działki, to co z podatkiem od tego zakupu? - Tu nie chodzi tylko o żonę pana premiera, ale w ogóle o żony polityków czy mężów pań posłanek,... - Od razu po tym, jak wyruszy ostatni z miliona elektrycznych samochodów na polskie ulice - ocenił poseł Nowoczesnej Adam Szłapka, nawiązując do słów premiera Morawieckiego sprzed trzech lat, o milionie samochodów elektrycznych, jakie mają jeździć w Polsce w 2025 roku.

Nie takie miliony wielkie, jak piszą

Pytania o majątek żony premiera, Iwony Morawieckiej, padły po ujawnionej przez "Gazetę Wyborczą" sprawie działki we Wrocławiu. Premier kupił ją, a potem przepisał na żonę, z którą zawarł wcześniej rozdzielność majątkową. Działki nie ma w jego oświadczeniu majątkowym.

- Problemem jest to, że ten majątek ma pani Morawiecka zaszyty i opinia publiczna by się nie dowiedziała o tym, gdyby nie wolne media - stwierdza poseł PO Krzysztof Brejza.

Ziemię we Wrocławiu premier kupił od Kościoła w 2002 roku. Kosztowała go wówczas siedemset tysięcy złotych. Obecnie, jak napisała "Gazeta Wyborcza", jej wartość to może być nawet siedemdziesiąt milionów złotych. Premier zamieścił sprostowanie w "Gazecie Wyborczej", pisząc, że wartość ziemi to nie siedemdziesiąt, a niecałe piętnaście milionów złotych.

- Nie otrzymaliśmy od niego całkowitego operatu szacunkowego, a jedynie jego pierwszą i ostatnią stronę, więc nie wiemy, jak ten operat został sporządzony - poinformował dziennikarz "GW" Jacek Harłukowicz, autor artykułu o działce.

Jacek Harłukowicz twierdzi, że premier zaniża wartość ziemi. O znacznie większych sumach mówili też eksperci, pytani przez "Fakty".

Nawet gdyby przyznać rację premierowi, to podawana przez niego wartość działki i tak całkowicie zmieniłaby jego oświadczenie majątkowe, chociaż premier i bez tego jest multimilionerem.

Sejm zaraz będzie miał wakacje, a potem nadejdzie jesień i wybory.

Autor: Maciej Knapik / Źródło: Fakty TVN