Szczepionka AstraZeneki. "To są wyniki, na które wszyscy czekaliśmy"

Kolejna dostawa szczepionek dotarła do Polski. "Perspektywy są pewnie lepsze w najbliższych miesiącach" Szczepienia przeciw COVID-19 nabierają tempa i kolejna już grupa może się na nie zapisywać -... Jacek Jaśkowiak szczepionkę dostał jako wykładowca akademicki. Jako prezydent Poznania zachęca, by brać z niego przykład. - Warto to zrobić, żeby ci, którzy mają obawy, żeby jednak dodać im trochę otuchy i zachęcić do szczepienia - ocenił.

Jak mówi, zachęcić ogólnie do szczepienia, a szczególnie - do korzystania ze szczepionki AstraZeneki. Jacek Jaśkowiak dostał właśnie preparat tej firmy, co do której wątpliwości słychać w punktach szczepień.

- Pacjenci przychodzą, są zaniepokojeni. Tłumaczymy, zachęcamy - wyjaśnił dr n. med. Mariusz Talerczyk z klinki "Athena Med" w Szczecinie.

Udaje się to z różnym skutkiem, bo są osoby, które na swoje umówione szczepienie po prostu nie przychodzą. Tak było w ostatnich dniach. - W wielu punktach, niestety, sięgała ta absencja 70 procent - powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. - Rezygnują, żądają szczepień innym produktem - poinformował Piotr Kobzdej, pełnomocnik wojewody pomorskiego ds. Narodowego Programu Szczepień.

- Atmosfera wokół tej szczepionki zrobiła bardzo dużo złego - ocenił gen. dr n. med. Andrzej Trybusz, były główny inspektor sanitarny.

Jest atmosfera i są dane naukowe: wyniki badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych nad szczepionką AstraZeneki, które opublikowano w poniedziałek. - To są te wyniki, na które wszyscy czekaliśmy - skomentował prof. Marcin Drąg z Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania Politechniki Wrocławskiej. - Te badania kliniczne okazały się jeszcze bardziej pozytywne niż te, które były wcześniej dostępne - dodał.

"Wkraczamy powoli w stan klęski żywiołowej". 22 tysiące nowych zakażeń Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej alarmuje, że "wkraczamy w stan klęski żywiołowej", a dane... Amerykanie przebadali blisko 33 tysiące osób, którym podano szczepionkę AstraZeneki, w tym osoby starsze oraz te z grup ryzyka. Szczepionka daje 79 procent ochrony przed zachorowaniem objawowym i 100 procent przed zachorowaniem ciężkim. Specjalnie przebadano osoby powyżej 65. roku życia - skuteczność szczepionki to u nich 80 procent.

Niezależny zespół ekspertów stwierdził, że szczepionka AstraZeneki nie powoduje ryzyka zakrzepów. Specjalnie pod tym kątem zbadano ponad 21 tysięcy zaszczepionych osób.

- Nie ma żadnego logicznego związku między tymi przypadkami zakrzepicy a szczepionką - skomentowała wirusolog prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk. - Badania kliniczne, które Amerykanie prowadzą, są również na bardzo, bardzo wysokim poziomie, także możemy ufać tym informacjom - powiedział prof. Marcin Drąg.

Po tym, jak kolejne kraje znów zaczynają szczepić AstraZeneką, a w samej tylko Wielkiej Brytanii podano ją już ponad 11 milionom ludzi, także i w Polsce widać wśród pacjentów zmianę nastawienia.

- Ten poziom rejestracji, która dziś się rozpoczęła, dwóch roczników, jest dużo lepszy niż rejestracja ostatnia - powiedział w poniedziałek Michał Dworczyk.

Od poniedziałku na szczepienia rejestrować się mogą osoby w wieku od 65 do 69 lat. Od wtorku także ci trochę młodsi.

