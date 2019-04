"Problem może dotknąć każdego z nas z dnia na dzień". Córka Salety potrzebuje trzeciego przeszczepu

Wciąż nie ma przełomu w sprawie strajku, zarząd ZNP podjął decyzję, że będzie on prowadzony w tej samej formie, co dotąd. To oznacza, że nauczyciele nie mogą przystąpić do klasyfikowania maturzystów. Minister Anna Zalewska odpowiada, że dla uczniów oznacza to powtarzanie roku. W "Faktach" TVN również o słowach marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego w kontekście nauczycielskich pensji o pracy "dla idei", o innowacyjnych chodnikach, które pomogą zwalczyć smog i o Międzynarodowym Dniu Czekolady. Na program zaprasza Grzegorz Kajdanowicz.

