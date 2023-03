"Mam zamiar poprowadzić drużynę Koalicji Obywatelskiej do wygranej"

- Mam zamiar poprowadzić tę drużynę Koalicji Obywatelskiej do wygranej. Do zajęcia pierwszego miejsca - zapowiedział Donald Tusk. Lider PO podsumował dziesięciodniową wizytę na Śląsku. To ponad 2000 kilometrów, wiele spotkań, wyraźna próba mobilizacji i poszerzenia grona własnych wyborców. - Tutaj wszystko jest do zrobienia, wszystko jest do wygrania - dodał lider PO.

Donald Tusk ostrzega przed możliwą koalicją PiS-u i Konfederacji Donald Tusk powiedział na spotkaniu Campus Academy w Sosnowcu, że jeśli Konfederacja i PiS będą... Jednocześnie Platforma straszy koalicją PiS-u z Konfederacją. Taki sojusz jest możliwy - usłyszeliśmy.

- Otwarcie o tym mówią, że powinniśmy wyjść z Unii Europejskiej. Niektórzy z nich mówią o tym, mówili tuż przed wojną, że właściwie "Rosja, dlaczego nie, być może jakaś współpraca". To jest coś, co jest po prostu przerażające - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Propozycja "babciowego" była zaskoczeniem dla PiS-u. Platforma przeanalizowała strategię demograficzną obozu władzy i poszła w tę samą stronę, ale robiąc duży krok naprzód. Politycy PiS-u - pytani o komentarz - albo zmieniają temat, albo z trudem i oporem, ale muszą pomysł pochwalić. - Brawo, popieram. Cieszę się bardzo, liczę na zapisy ustawowe z dobrym, oczywiście OSR-em, oceną skutków regulacji - skomentowała Jadwiga Emilewicz, była minister rozwoju.

Donald Tusk o sprawach kobiet rozmawiał w Pszczynie, gdzie rozegrał się dramat Izabeli, która zmarła, gdy lekarze nie chcieli przerwać jej ciąży. Platforma złożyła też obywatelski projekt ustawy przywrócenia refundacji in vitro, co znowu trudno krytykować. Zwłaszcza, że mamy zapaść demograficzną. - Dzisiaj powinniśmy wspierać każde dziecko, które może się pojawić na świecie - uważa Jadwiga Emilewicz.

Wspólna sprawa

Kampania przyspiesza. Opozycja ostrzega przed koalicją PiS i Konfederacji Jeśli Konfederacja i PiS będą w Polsce rządzić po następnych wyborach, to znaczy, że to są... Ważnym akcentem kampanii wyborczej jest także sprzeciw wobec propagandy TVP, która atakuje opozycję w sposób karykaturalny i prymitywny. TVP skupia się niemal wyłącznie na Donaldzie Tusku. To świadczy o tym, że to on jest zdaniem PiS-u głównym zagrożeniem dla nich.

- Ja sobie jakoś poradzę, ale to pan jest i ludzie, którzy są skazani na TVP Info, to wy jesteście ich ofiarami, to wy powinniście się buntować, to oni was mają w pogardzie, to oni z was chcą zrobić takie armatnie mięso wyborcze - podkreślał na wiecu Donald Tusk.

Ważnym elementem narracji jest przypominanie o zablokowanych funduszach unijnych. - Tych pieniędzy starczyłoby na remonty i rewitalizację kamienic i mieszkań, i problem mieszkaniowy w Bytomiu można by rozwiązać - stwierdził lider PO.

Na Campusie Polska z politykami PO wystąpili politycy Lewicy. Opozycja może mieć jedną ofertę, jak stwierdził Rafał Trzaskowski. - Było dużo ludzi Lewicy. Przyszli, bo uważają, że powinniśmy dzisiaj wspólnie rządzić, i dlatego się tam dobrze czuliśmy - ocenił Krzysztof Gawkowski, poseł Nowej Lewicy.

Lider PO zapowiedział kontynuację podróży po Polsce.

Autor: Maciej Knapik / Źródło: Fakty TVN