Operacja "Czarny węgiel". Partia Republikańska miała wypompować pieniądze z NCBR przed wyborami

Wiceminister Jacek Żalek miał zeznać w prokuraturze, że w trakcie rozmów kierownictwa NCBR ustalano, "jak zabezpieczyć finansowanie po ewentualnych przegranych wyborach Partii Republikańskiej". Akcji nadano kryptonim "Czarny węgiel", a szefa republikanów Adama Bielana nazywano "sponsorem". To ustalenia dziennikarzy Onetu.

Opozycja chce dymisji Jacka Żalka. "Może mu tylko modlitwa została" Widziano go w sejmowej kaplicy, ale na głosowania nie przyszedł. Jacek Żalek to wiceprezes Partii... Portal Onet.pl poznał i opisał zeznania Jacka Żalka w prokuraturze, a także opublikował stenogramy z rozmów kierownictwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

- Ten system został tak stworzony, żeby wysysać każdą złotówkę - podsumowuje Dariusz Joński, poseł Koalicji Obywatelskiej.

Jacek Żalek o tym systemie miał osobiście opowiedzieć śledczym. Miał ujawnić, że w trakcie rozmów kierownictwa NCBR ustalano, "jak zabezpieczyć finansowanie po ewentualnych przegranych wyborach Partii Republikańskiej" i jak "dogadywać się z ludźmi w spółkach, którzy mogą przetrwać zmianę władzy i zagwarantować zabezpieczenie środków dla partii". Akcji nadano nawet kryptonim "Czarny węgiel", a szefa republikanów Adama Bielana nazywano "sponsorem".

Jacek Żalek to wiceminister do niedawna nadzorujący NCBR. Adam Bielan to lider republikanów, partyjny szef Żalka i koalicjant PiS.

Przepompownia Partii Republikańskiej

W ostatnim czasie na jaw wyszło, że w konkursach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotację w wysokości 55 milionów złotych otrzymała firma założona przez 26-latka zaledwie 10 dni przed ostatecznym terminem składania wniosków.

123 miliony złotych dostała białostocka spółka, która w ostatnich latach wykazywała straty. W aferze przewijają się nazwiska osób związanych z Żalkiem i republikanami.

- To pokazuje, że to była zorganizowana przepompownia. To było zorganizowane złodziejstwo w ramach NCBR - komentuje poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. - Te środki, te miliony, miały umożliwić tej partii dalsze trwanie w opozycji, wtedy, kiedy przegrają wybory - dodaje.

- Pomimo tego, że pokazaliśmy (...) nazwiska, powiązania, kwoty, ludzi, polityków, którzy to budowali, PiS milczy - zwraca uwagę poseł Dariusz Joński.

Pytania o przyszłość koalicji

NIK ma dokładnie prześwietlić konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Poseł Żalek milczy, a koledzy z ugrupowania go bronią. Opozycja uważa, że PiS jak najszybciej... Jacek Żalek konsekwentnie nie odpowiada na pytanie, "dlaczego nie poda się do dymisji", choć doniesienia Onetu de facto potwierdził, pisząc, że składał zeznania "kilkukrotnie, dzieląc się w pełni posiadaną wiedzą i materiałami".

Zdaniem opozycji to zeznania obciążające także Adama Bielana. Stąd pojawiają się pytania, czy dla republikanów jest jeszcze miejsce w koalicji Zjednoczonej Prawicy.

- Nie będzie żadnej tolerancji na jakiekolwiek nadużycia, a każda osoba winna jakimkolwiek nadużyciom będzie ukarana - powiedział Piotr Müller, rzecznik prasowy rządu.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. - Niedługo być może państwo poznacie owoce tych prac - zdradza Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości.

- Co ministerstwo, to afera, co ministerstwo, to fundusze, które idą dla swoich - komentuje Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Opozycja chciała dowiedzieć się w Sejmie także o konsekwencjach afery "Willa plus". Afery z przyznawaniem fundacjom związanym z władzą milionowych dotacji przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

- Kryteria miały charakter obiektywny i w żaden sposób nie faworyzowały żadnej kategorii podmiotów - przekonywał w Sejmie Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki.

- To pompowanie jest wszędzie i wszystkimi kanałami PiS wysysa państwo - uważa Hanna Gill-Piątek, posłanka niezrzeszona. - To jest dopiero wierzchołek góry lodowej. My nie mamy zielonego pojęcia, ile tak naprawdę oni kradli przez te siedem lat - dodaje posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.

Opozycja zapowiada kolejne kontrole poselskie.

Autor: Michał Tracz / Źródło: Fakty TVN