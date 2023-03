14 marca 2023, 19:08

Ponad prawem?

NSA zdecydował w sprawie Odry. Minister: nie można wykonać tak idiotycznych, radykalnych działań

Naczelny Sąd Administracyjny nakazał wstrzymać prace regulacyjne na Odrze, które miały zmienić jej naturalny bieg, by umożliwić pogłębienie dna. Wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodnej Marek Gróbarczyk dał jednak do zrozumienia, że tego wyroku wykonywać nie zamierza. Autorzy ekspertyz chórem podkreślają: to, co z Odrą robi ten rząd, jest niszczycielskie i niebezpieczne.