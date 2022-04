Samorządowy konflikt w Miastku. Zwolniona prezes szpitala została komisarzem gminy

Samorządy z niepokojem patrzą na spór z UE. "Wywołuje to obawy, że tych środków może nie być" Samorządy czekają na pieniądze z unijnego funduszu odbudowy, ale Komisja Europejska dotychczas... Miastko na Pomorzu to miasteczko małe, a problemy ma spore. Chodzi o konflikt między byłą burmistrz Danutą Karaśkiewicz i odwołaną prezes szpitala, który był pod nadzorem miasta.

- Pani burmistrz pałała niechęcią do pani prezes. Nie było absolutnie tej chemii - mówi Tomasz Śmietana, radny Miastka.

Jak mówi była prezes szpitala, burmistrz odnosiła się do niej w sposób lekceważący. - Pytałam, czy ma mi coś do zarzucenia, to mówiła, że trawę mogę tu skosić - opowiada Renata Kiempa, odwołana prezes.

Z kolei odwołana burmistrz Miastka uważa, że "szpital miał coraz więcej długów". - Jeszcze trochę i nie miałby płynności finansowej - mówi Karaśkiewicz.

Kołem ratunkowym miało być odwołanie prezes szpitala, które odbyło się w bardzo burzliwej atmosferze.

- Bardzo nagle, w bardzo nieeleganckich okolicznościach (...) takie korporacyjne przejęcie władzy - mówi Kiempa.

- To było właśnie przelanie czary - dodaje Tomasz Śmietana, radny Miastka.

W Miastku zorganizowano referendum, w którym odwołano urzędującą burmistrz. - Nie miałam takiej świadomości, że to tak się skończy, że ta grupa referendalna będzie aż tak mocna - mówi Danuta Karaśkiewicz.

Mocna również okazała się pozycja zwolnionej prezes szpitala Renaty Kiempy, która została komisarzem gminy. - Pewną satysfakcję kobiety zawsze mają. Niemniej nie lubię tej cechy, tak że nie odbieram tego w tych kategoriach - mówi Kiempa.

- Jest to trochę niespodziewane - komentuje wybór nowej komisarz Tomasz Borowski, przewodniczący Rady Miasta Miastka.

Postępowanie przeciwko byłej prezes szpitala

Wójt Żelazkowa awanturował się w urzędzie gminy. Interweniowała policja We wtorek policja interweniowała w Urzędzie Gminy w Żelazkowie w związku z awanturą. Jak się... Zaskoczeń jest jednak więcej. Pani komisarz ma postępowanie w prokuraturze o niegospodarność. Doniosła na nią nowa prezes szpitala Alicja Łyżwińska - powołana jeszcze przez odwołaną burmistrz Miastka.

- Ja złożyłam doniesienia wraz ze wszystkimi dowodami i jestem ich pewna. Inaczej bym tego nie robiła - mówi Łyżwińska.

- Ja naprawdę nie mam sobie nic do zarzucenia - odpowiada była prezes szpitala, komisarz Miastka.

Tymczasem pani komisarz nadzoruje teraz pracę obecnej prezes szpitala - czyli tej, która na nią doniosła.

- Uważam, że to jest niewłaściwie i nie powinno to tak wyglądać. To jest konflikt interesów - podkreśla Alicja Łyżwińska.

Pani komisarz Renata Kiempa również złożyła doniesienie prokuratury. - Smutne to by było i bardzo przykre, gdyby taka osoba jak prezes Łyżwińska została odwołana - uważa Danuta Karaśkiewicz, odwołana burmistrz Miastka.

Teraz w Miastku odbędą się wybory. Startować w nich może odwołana burmistrz. - Nie mówię tak, ani nie mówię nie. Wszyscy mnie namawiają, żeby tak się stało - mówi Karaśkiewicz.

Autor: Dominika Ziółkowska / Źródło: Fakty TVN