Leki na telefon. Rząd testuje e-recepty, pacjenci... nie korzystają

"Eksces" - tak wiceminister sprawiedliwości mówi o decyzji Sądu Najwyższego i nie zamierza jej respektować. Ta decyzja to pytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które mają wyjaśnić sytuację czternastu sędziów. To także zawieszenie kilku przepisów ustawy. - Sąd Najwyższy ma do tego święte prawo, tak samo jak święta jest kadencja sędziów - mówi profesor prawa, który orzekał w TSUE. I warto go posłuchać.

»