Interweniowali komornik, policja i ślusarz. Ksiądz został eksmitowany z domu zakonnego

W piątek zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami na zachodzie, południu i w centrum kraju. Na północy i wschodzie prognozowane są opady deszczu do 10-20 litrów na metr kwadratowy, na Podlasiu dość obfite - do 30-40 litrów na metr kwadratowy. Tam możliwe są też burze. Po południu na zachodzie wystąpić mogą przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Warmii i Podlasiu, przez 22 stopnie Celsjusza w centrum kraju, do 24 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z kierunków południowych powieje słaby i umiarkowany wiatr.

