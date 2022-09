Jacek Sasin chce wykorzystać kryzys do osłabienia pozycji premiera? Tak twierdzą ludzie Morawieckiego

Mateusz Morawiecki obiecywał, że cena węgla spadnie, a ona rośnie 4600 złotych za tonę węgla - nawet tak wysokie ceny zdarzają się już w Polsce. Premier obiecywał,... Mieszkańcy ustawili się przed składem węgla w Ostrowie Wielkopolskim w poniedziałek nie po worki z węglem, ale po to, by dopiero zostawić dane i zapisać się w kolejkę. Teraz każdy z nich czeka na telefon z informacją. Węgiel ma być dostępny we wtorek.

Związkowcy nie mają wątpliwości, kto w rządzie powinien ponieść odpowiedzialność za kryzys węglowy. Z symbolicznym biletem w jedną stronę przyszli do biura poselskiego Mateusza Morawieckiego w Katowicach. Premiera jednak nie zastali.

- To jest kolejny pokaz ignorancji władzy wobec obywateli - uważa Rafał Jedwabny, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Sierpień '80 w Polskiej Grupie Górniczej.

- Doprowadzili do tego, że ludzie nie będą mieli ciepła. Ściągają węgiel 10-krotnie droższy z zagranicy, co będzie skutkowało w cenach energii i w cenach całej produkcji w naszym kraju - dodaje Patryk Pieczko z Wolnego Związku Zawodowego Sierpień '80 w PGG.

Niepewna pozycja premiera

Na związkowcach lista krytyków premiera się nie kończy - wręcz przeciwnie, co przyznał nawet prezes PiS.

- Na pewno pan premier z mojego z mojego punktu widzenia, bo to nie jest jedyny punkt widzenia w partii, dobrze wypełnia swoje obowiązki - mówił Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Radia Wrocław.

Premier zapewnia, że węgla starczy dla wszystkich. Skupy jednak świecą pustkami Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że "węgiel kupi każdy, kto będzie go potrzebował" i... Jednak szef partii rządzącej pytany, czy to Mateusz Morawiecki ponownie poprowadzi PiS do zwycięstwa, jasnej odpowiedzi nie udzielił.

- Ja w tej chwili nie odpowiem na to pytanie, bo jest na przykład jeszcze kwestia rozwiązania tych problemów z węglem, problemu zimowego i tutaj zastanowimy się nad tym, w jakiej konfiguracji będzie można to rozwiązać najlepiej - przyznał Jarosław Kaczyński.

Konflikt na linii Morawiecki-Sasin

Do starcia na linii Morawiecki-Sasin doszło na ostatniej naradzie władz partii. Od ludzi premiera usłyszeliśmy, że wicepremier "chce wykorzystać kryzys węglowy do osłabienia, a nawet odwołania" szefa rządu. Do tego jest grupa polityków, którzy z Sasinem zawiązali taktyczny sojusz.

To, co dzieje się dziś w zamkniętych, rządowych gabinetach to przede wszystkim próba przerzucania się odpowiedzialnością za kryzys węglowy. To też walka Jacka Sasina i jego sojuszników o to, by to Mateusz Morawiecki był jedyną twarzą tego kryzysu.

- Oni chcą namówić Polaków, żeby palili meblami w piecach, czyli stołkami. Albo Sasina, albo Morawieckiego. Tym się nie ogrzejemy - uważa Szymon Hołownia, lider Polski 2050.

Opozycja twierdzi, że jest gotowa popierać każde rozwiązanie, które skutecznie wesprze Polaków w starciu z wysokimi cenami energii. W tym pomysł wicepremiera Sasina dotyczący opodatkowania tak zwanych nadzwyczajnych zysków wszystkich dużych spółek i prywatnych przedsiębiorstw.

- To jest pomysł idący w dobrym kierunku, tylko o 3-4 miesiące spóźniony - ocenia Hołownia.

Szacowany przez rząd wpływ do budżetu to ponad 13 miliardów złotych. - W tym tygodniu określimy zakres, podstawę, stawkę i sposób realizacji tej daniny publicznej - przekazał wiceminister finansów Artur Soboń.

Autor: Arleta Zalewska / Źródło: Fakty TVN