"W dobie koronawirusa bardzo trudno jest pozyskać dawców"

"Prezentem będzie osocze i krew". Co i jak święci Mikołajowie rozdają w dobie pandemii? Nawet w czasie pandemii pomocnicy świętego Mikołaja z poświęceniem działają, bo przecież... Strażacy z Głogowa ratują życie. Tym razem nie gaszą pożaru. Oddają krew.



- To jest akcja wsparcia dla naszego przyjaciela, a dokładnie dla jego syna młodego, małego, fajnego strażaka młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Szczyglice, który zachorował na białaczkę - tłumaczy mł. ogn. Sebastian Siniawa z Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie.



Szymon Łużny jest pacjentem wrocławskiego Przylądka Nadziei - szpitala onkologicznego dla dzieci. W miejscach takich jak to, krew dosłownie oznacza życie, a ostatnio krwi brakuje.



- W dobie koronawirusa bardzo ciężko jest pozyskać dawców. W zasadzie z tym nigdy nie było problemów. W Przylądku Nadziei mamy swoich dawców, ale i ci dawcy chorują i są w kwarantannach, także w tej chwili jest problem - wyjaśnia prof. Alicja Chybicka, hematolog, onkolog dziecięcy i senator z ramienia KP Koalicji Obywatelskiej.



Tej najrzadszej krwi o grupie 0Rh- brakuje niemal we wszystkich regionalnych centrach krwiodawstwa z wyjątkiem Katowic, Krakowa i Rzeszowa. Największe braki - również innych grup krwi - mają centra w Kaliszu, Lublinie, Łodzi, Szczecinie i Wałbrzychu. Gdy brakuje krwi, trzeba odwoływać zabiegi, a wielu pacjentów nie może opuścić szpitala.



- Pacjenci hematologiczni, szczególnie z niektórymi schorzeniami, żyją tylko dzięki temu, że mają co pewien czas przetaczaną krew, a nie zawsze jest to możliwe tak szybko, jakby się chciało i w związku z tym zajmują nawet dłużej łóżka, których nie potrzebowaliby tak długo zajmować - mówi dr hab. Małgorzata Krawczyk-Kuliś, śląski konsultant wojewódzki do spraw hematologii z Instytutu Onkologii w Gliwicach.

Niepotrzebne obawy

Na początku roku zazwyczaj krwi jest mało, bo w okresie świątecznym spada liczba chętnych do jej oddania. Jednak, choć już dawno po świętach, stacje krwiodawstwa wciąż świecą pustkami. Wielu dawców boi się koronawirusa. Niepotrzebnie - mówią medycy.



- Sprawdzamy czy dawcy nie są na kwarantannie, mierzymy temperaturę, dezynfekujemy ręce. Używamy jednorazowego sprzętu. I dawcy, i personel używają maseczek ochronnych. Dodatkowo personel szczepił się już - zapewnia Edyta Wcisło, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.



- Często oddaję i robię to dla ludzi, żeby pomóc. Moja krew się przyda, innym uratuje życie - mówi Kamil Omarczyk, krwiodawca.



Krew może oddać każdy między 18. a 65. rokiem życia kto nie choruje przewlekle i w ostatnim czasie nie przechodził zabiegów. Szczegółowa lista przeciwwskazań dostępna jest na stronach internetowych każdej stacji krwiodawstwa.

Autor: Paweł Szot / Źródło: Fakty TVN