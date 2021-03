Lawinowy wzrost krytycznych przypadków. Ostatnią deską ratunku dla chorych jest ECMO

Duszności, niewydolność płuc, wypadanie włosów. Ozdrowieńcy walczą z powikłaniami Koniec zakażenia koronawirusem nie oznacza końca kłopotów ze zdrowiem. Pacjenci, którzy przeszli... Oddział intensywnej terapii w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu jest pełen podpiętych do ECMO nieprzytomnych ludzi, którzy walczą o życie.

- W tej chwili sześć łóżek mamy zajętych. A ile wolnych? Nie mamy w tej chwili wolnego łóżka na oddziale intensywnej terapii - tłumaczy Alicja Krzysicka-Kowalska, pielęgniarka oddziałowa.

Koronawirus SARS-CoV-2: objawy, statystyki, jak rozprzestrzenia się epidemia - czytaj raport specjalny tvn24.pl

Wszystkich łóżek dla chorych na COVID-19 jest siedem. Pielęgniarka powiedziała jednak, że nie ma więcej wolnych, bo siódme było już zarezerwowane dla osoby, która jechała w momencie nagrania do szpitala. W trakcie transportu zmarła.

W szpitalu MSWiA w Warszawie też widać lawinowy wzrost krytycznych przypadków. - Ta liczba urosła dosłownie w ciągu tygodnia. (...) Widzimy bardzo dużą dynamikę, w tej chwili mamy rekord, jeżeli chodzi o liczbę terapii ECMO - informuje prof. Piotr Suwalski, kierownik Kliniki Kardiochirurgii w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. We wtorek w szpitalu MSWiA do ECMO było podpiętych aż trzynastu chorych. Został im jeden wolny aparat ECMO.

W innych ośrodkach nie jest lepiej. Ilu z tych ludzi podpiętych do ECMO uda się uratować? Lekarze odpowiadają szczerze: nie wiemy.

ECMO to urządzenie, które nie leczy - ono tylko pozwala organizmowi odzyskać minimum sił. Dostarcza tlen do krwi, dając wytchnienie zniszczonym przez koronawirusa płucom. To ostatnia deska ratunku.

- Nawet jeżeli będzie to połowa pacjentów, nawet jeżeli to będzie 40 procent, a 60 procent się nie uda, to alternatywą jest śmierć. ECMO wszczepiamy, kiedy tych pacjentów czeka pewna śmierć - opisuje prof. Piotr Knapik z oddziału intensywnej terapii w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Koronawirus dopada coraz młodszych

Najgorsze jest to, że coraz młodsi pacjenci to ci, których czeka prawie pewna śmierć.

- To są pacjenci stosunkowo młodzi, praktycznie wiek żadnego z nich nie przekracza 50 lat. Pacjenci nie mają poważniejszych schorzeń towarzyszących - mówi prof. Piotr Knapik.

Mariusz Suszka z Lublińca ma 49 lat. Zakaził się w listopadzie. Szybko okazało się, że sytuacja jest beznadziejna. Jarosław Dziędzioł też ma 49 lat. Pochodzi z okolic Tychów. Jego historia jest bardzo podobna. Obydwaj zostali podpięci do ECMO i przeżyli.

- Ostatnim znanym obrazem w mojej głowie to aparat tlenowy - wspomina Mariusz Suszka. - W ogóle nie miałem świadomości, po prostu spałem - opowiada Jarosław Dziędzioł.

Poznali się dopiero w trakcie rehabilitacji. Znajomość i ocalenie uczcili łykiem piwa bezalkoholowego. Teraz trzymają kciuki za tych, którzy wciąż leżą na oddziałach, i za tych, którzy im towarzyszą w walce o życie.

Autor: Marek Nowicki / Źródło: Fakty TVN