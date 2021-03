Ciężko przeszedł COVID-19, wraca do pracy na oddziale zakaźnym. "Nie wypada odchodzić, kiedy jest człowiek potrzebny"

Szpital tymczasowy we Wrocławiu kosztował 75 milionów złotych i jest najdroższą tego typu placówką w Polsce. Dlatego posłowie opozycji pytają, jak to się stało, że znalazło się tam 280 "starych, odrapanych, zużytych" łóżek. - Nie jest to żaden złom - ripostuje wojewoda dolnośląski, który odpowiadał za powstanie szpitala.

