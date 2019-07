"Podstęp wobec natury". Nowatorska operacja przywraca władzę w rękach

Zjeżdżał na rowerze, wzniesienie skończyło się wcześniej, niż myślał. Zaczęło się życie na wózku. - Codziennie musi mnie ktoś umyć, ubrać, posadzić na wózek - mówi Artur Wachowicz, którego ręce nie działają. Widoki osób, którym przywrócono sprawność - przywracają nadzieję.

- Mojej lewej ręki używam częściej do podnoszenia przedmiotów i ruchów precyzyjnych. Nie jestem tego w stanie zrobić prawą ręką, za to w prawej mam więcej siły - mówi Paul, pacjent po nowatorskiej operacji. Do niedawna jego ręce ani drgnęły. Gdy złamał kręgosłup - też na rowerze - był całkowicie sparaliżowany.

"To jest po prostu rewolucja". Profesor Bankiewicz opracował niezwykłą metodę leczenia Pacjentka z Hiszpanii, obserwator z Ameryki, a operacja w Polsce. W Szpitalu Bródnowskim profesor... - Bardzo ważny krok w dobrym kierunku, jeżeli uzyskano odpowiednią siłę ruchu, jeżeli uzyskano użyteczność ruchu - tłumaczy prof. Zbigniew Czernicki, neurochirurg ze Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

Sukces lekarzy

A to właśnie udało się australijskim lekarzom. Trzynastu z szesnastu pacjentów - do tej pory sparaliżowanych - po nowatorskiej operacji samodzielnie je, obsługuje telefon i pisze na komputerze.

- Sztuczka, właściwie trochę taki podstęp wobec natury - ocenia prof. Wojciech Maksymowicz, neurochirurg z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Chirurdzy wykorzystali bowiem coś co działa, by uruchomić to, co nie działa. Najpierw znaleźli nerwy, wychodzące z rdzenia kręgowego powyżej piątego kręgu. Wyodrębnili te, które sterują ręką, ale nie działają, oraz te, które działają, ale wykonują mniej ważne funkcje. Następnie przecięli je i połączyli.

- Te, które nie są od tego - nerwy, zaczynają działać tak, jakby były od tego, żeby poruszać - tłumaczy prof. Wojciech Maksymowicz.

Pionierska metoda australijskich lekarzy. Sparaliżowani pacjenci odzyskali władzę w rękach Przełomowy projekt australijskich lekarzy. Lekarze byli w stanie w zupełnie pionierski sposób... To szansa dla tych, którzy kręgosłup złamali podczas skoku do wody, sportów wyczynowych czy wypadków samochodowych.

Kryteria

Australijscy lekarze postawili jednak kilka warunków: między innymi młody wiek czy maksymalnie półtora roku po urazie. Operacja jest stosunkowo tania, choć po niej - konieczna jest długa i żmudna rehabilitacja.

- Kiedy już zaczynamy czuć własne ciało, dochodzi do ćwiczeń czynnych, czyli samodzielnego poruszania ręką, wzmacniania siły mięśniowej - mówi Paweł Jendrzejewski, rehabilitant, fizjoterapeuta.

W Polsce tę metodę już się stosuje - przy uszkodzeniach nerwów twarzy.

- Na całym świecie jak się zbierze pojedyncze próby, rozdmucha się ten żar nadziei, to możliwe, że będzie to mogło być w przyszłości stosowane powszechniej - mówi prof. Wojciech Maksymowicz

neurochirurg z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Pan Artur odlicza dni do narodzin swojego dziecka. Chciałby choć trochę ruszać - choćby jedną ręką. - Zrobiłbym wszystko, żeby to się stało - mówi Artur Wachowicz.

