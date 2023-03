Premier dziękuje koalicjantowi i przekonuje, że "procedury zadziałały". "To się w głowie nie mieści"

Po ponad miesiącu od wybuchu afery w NCBR premier już wie, komu należą się podziękowania. - To właśnie dzięki działaniom pana prezesa Adama Bielana, szefa Partii Republikańskiej, która w naszym rządzie odpowiadała właśnie za NCBR poprzez jednego ze swoich wiceministrów, doszło do tego, że te procedury zadziałały i ani jedna złotówka nie została tutaj stracona - stwierdził Mateusz Morawiecki.

Pytania o nieprawidłowości w NCBR. Są pierwsze konsekwencje Wychodzą na jaw nieprawidłowości w przyznawaniu dotacji przez NCBR i są już pierwsze konsekwencje... Aferę w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju pierwsi opisali niezależni dziennikarze, później głośno mówili o niej posłowie opozycji, dopiero później śledztwo wszczęła prokuratura i zaczęły się dymisje. Ale premier już wie, że politycznie nikt nie zawiódł. Więcej - koalicjant uratował sytuację, a procedury zadziałały. - Jedyne procedury, w moim przekonaniu, które zadziałały, to procedury złodziejskie - uważa Dariusz Joński z Inicjatywy Polska.

- Dziękowanie Bielanowi przez premiera, że zablokował wyciek pieniędzy, które miały pójść na Partię Republikańską? To się w głowie nie mieści - mówi Michał Szczerba z PO.

To nie od Adama Bielana i nie od premiera dowiedzieliśmy się, że pieniądze z NCBR miały trafić do spółek ludzi kojarzonych z politykami Partii Republikańskiej. Dzięki zeznaniom Jacka Żalka w prokuraturze, które opisał Onet, wiemy, że kierownictwo Centrum miało rozmawiać o tym, jak z pieniędzy NCBiR "zabezpieczyć finansowanie Partii Republikańskiej" i że w tych rozmowach Bielan nazywany był "sponsorem", a projekty na milionowe dotacje nazywane były "projektami sponsora" albo "naszymi projektami".

W obronie koalicjanta

- Można powiedzieć, że mamy tu do czynienia z zorganizowanym kłamstwem - mówi Michał Szczerba.

- Bez względu na to, co w tej chwili mówi pan Morawiecki, to kryje swoich ludzi - dodaje Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy.

Jacek Żalek odchodzi z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. "To nie kończy sprawy" Kiedy pojawiły się pierwsze doniesienia o dziesiątkach milionów z "willi plus" i setkach milionów... Nadzorujący NCBR wiceminister Jacek Żalek podał się do dymisji, ale nie ma sobie nic do zarzucenia. Jego polityczny szef Adam Bielan też nie i ma wsparcie premiera.

Bielan o czarny PR w sprawie oskarża firmę byłego posła Przemysława Wiplera. Wipler zaprzecza i pisze do Bielana, że spotkają się na sali sądowej. Opozycja mówi, że to tylko rozmywanie odpowiedzialności. - Nie mówimy tutaj nawet o wybielaniu, mówimy o rozkradaniu publicznych środków w świetle dnia, w świetle kamer i bez żadnej żenady - komentuje Magdalena Biejat z Razem.

W sprawie NCBR jest śledztwo CBA i prokuratury, ale premier już pokazuje, że koalicjantowi włos z głowy nie spadnie. - Kaczyński wie, że bez jego (Bielana - przyp. red.) ludzi nie dojedzie do końca tej kadencji, a zostało jeszcze siedem miesięcy - twierdzi Dariusz Joński.

Jacek Żalek pozostaje jedynym, który poniósł polityczną odpowiedzialność. - To jest krycie siebie nawzajem. Jednego trzeba poświęcić, żeby inni mogli przetrwać - ocenia Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL.

W skutek afery NCBR wstrzymało wypłaty dla innych projektów. Przez opóźnienie Polska może stracić miliony złotych z unijnej kasy.

Autor: Michał Tracz / Źródło: Fakty TVN