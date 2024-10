Wracają zapomniane choroby zakaźne. To między innymi efekt pandemii COVID-19 i spadku liczby szczepień

Wracają dawno zapomniane choroby. Rok do roku gwałtownie wzrosła liczba chorych na odrę, krztusiec czy szkarlatynę. Lekarze tłumaczą, że najlepszym sposobem na uniknięcie choroby są szczepienia, ale coraz częściej ludzie specjalnie się nie szczepią.

Krztusiec, odra czy szkarlatyna - do polskich domów wracają niebezpieczne choroby zakaźne. - Widzimy duży wzrost krztuśca, to jest w tym momencie 20 tysięcy przypadków, to jest ponad 20-krotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku - informuje Marek Waszczewski, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego.