Ewa nie zna życia poza szpitalem. "Ona musi mieć wspaniałą rodzinę"

Dziewczynce nie miał nawet kto nadać imienia, więc o tym, że będzie to Ewa, zdecydował urzędnik stanu cywilnego. Ponieważ nikt jej nie chce adoptować, dziewczynka od początku życia mieszka w szpitalu, a to zaczyna zagrażać jej rozwojowi psychicznemu.

- Apelujemy do ludzi dobrego serca o to, aby się ktoś zajął dzieckiem, które rokuje, ma obciążenia, wymaga opieki wielospecjalistycznej nadal, ale może być szczęśliwe - zaznacza prof. Janusz Książyk. - My tu jej dajemy całe nasze serce, każdą chwilę jej poświęcamy. To wspaniałe dziecko, a mówię to jako doświadczona mama czwórki dzieci - mówi Marta Mater, opiekunka medyczna z Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka".