Chcą zachęcić kobiety do pójścia na wybory. "Nigdy rozmowa o polityce nie była tak bardzo o kobietach, jak jest w tej chwili"

"Wspieram Sukces Kobiet" - to akcja zachęcająca Polki do wzięcia udziału w wyborach. Współautorki inicjatywy i jej ambasadorki podkreślają, że kobiet jest więcej niż mężczyzn, ale nie zawsze chcą one głosować, a ich głos tym razem może mieć wyjątkowe znaczenie.

Różni je wiek, zawód, a nierzadko też poglądy, ale łączy płeć i chęć, by jak najwięcej kobiet namówić do pójścia na wybory parlamentarne. - Bardzo wierzę w to, że kobiety się obudzą i pokażą, że mają głos, że chcą, żeby ich rzeczywistość, ich dzieci, synów i córek wyglądała inaczej - mówi Sylwia Gregorczyk-Abram, adwokatka, współautorka akcji "Wspieram Sukces Kobiet".

Autorek i ambasadorek akcji o swojej sprawczości przekonywać nie trzeba. Są zdecydowane do pójścia na wybory i teraz chcą do tego zachęcać kolejne kobiety - mobilizować i tłumaczyć, dlaczego warto oddać swój głos. - Cały koncept programu jest taki, żeby po pierwsze zainteresować kobiety wyborami, po drugie przekonać je, że mogą znaleźć na listach wyborczych w swoich okręgach kandydatów, którzy odpowiadają na ich potrzeby, a z trzeciej strony pokazać kandydatom, że jeśli będą mówili o problemach istotnych dla kobiet, to po prostu otrzymają nasze głosy - wyjaśnia Olga Legosz, współautorka akcji "Wspieram Sukces Kobiet".

Kobiety stanowią aż 53 procent wyborców, ale - według badań Fundacji Sukces Pisany Szminką, inicjującej projekt "Wspieram Sukces Kobiet" - istotne dla nich kwestie nie znajdują miejsca w programach partii politycznych. - 30 procent kobiet odpowiedziało nam, że nie chce iść (na wybory - przyp. red.), bo nie znajduje niczego interesującego dla siebie w programach partii. Kolejne 15 procent odpowiedziało, że polityka nie jest dla kobiet - wskazuje Legosz.

Nawet jeśli część kobiet odwraca się od polityki, to polityka robi wręcz przeciwnie - co pokazały chociażby Strajki Kobiet sprzed trzech lat. - Te badania, które przeprowadziliśmy, pokazują te słabe punkty państwa, które są przeciwko kobietom i o nich chcemy przede wszystkim rozmawiać - podkreśla Sylwia Gregorczyk-Abram. - Mnie to chyba najbardziej dotknęło, że prawie 10 procent kobiet nie idzie na wybory, nie dlatego, że nie chce, tylko dlatego, że nie może, nie ma po prostu, jak dostać się do najbliższego lokalu wyborczego - mówi Monika Mrozowska, aktorka i ambasadorka akcji "Wspieram Sukces Kobiet".

Co jest ważne dla kobiet?

W badaniach wzięło udział ponad 20 tysięcy ankietowanych, które za najważniejsze wyzwania dla współczesnych kobiet uznały między innymi: problem przemocy wobec kobiet, brak żłobków i przedszkoli w gminach, ubóstwo starszych kobiet czy ograniczone możliwości pracy kobiet w związku z opieką nad dziećmi.

Najważniejsze wyzwania współczesnych kobiet Fundacja SPS/Uniwersytet SWPS

- Nigdy ta rozmowa o polityce nie była tak bardzo o kobietach, jak jest w tej chwili. Od dawna kobiety tak bardzo nie musiały walczyć, nie zdecydowały się na tę walkę. W tej chwili doszło do tego, że ta walka jest nieunikniona - zaznacza Lara Gessler, ambasadorka akcji "Wspieram Sukces Kobiet". - Myślę, że kobiety rozumieją, co się dzieje dookoła nich. Widzą, że to w jakim teraz państwie żyją i jak funkcjonują, działa na ich niekorzyść - uważa Sylwia Gregorczyk-Abram, współautorka akcji.

"Wspieram Sukces Kobiet" to apolityczna, bezpartyjna i edukacyjna akcja profrekwencyjna, których w ostatnim czasie jest więcej. Powstają one w odpowiedzi na te liczby: w 2019 roku tylko 61,5 procent Polek wrzuciło swój głos do urny. W tym roku prognozy wcale nie są lepsze. - Co druga kobieta w wieku między 18 a 39 lat nie chce wziąć udziału w tych wyborach - wskazuje Urszula Sołocha z inicjatywy #dziewczynynawybory. A przecież przyszłość Polek zależy od głosów Polek.

- Wszystkie te akcje działały w jednym, wspólnym celu, żeby jak najmocniej zaktywizować kobiety - podkreśla Monika Mrozowska. - Ważne jest, żeby po prostu pójść do wyborów i zagłosować zgodnie ze swoim sumieniem, bo bardzo wiele kobiet - niestety - głosuje tak, jak głosują ich partnerzy - zwraca uwagę Małgorzata Rozenek-Majdan.

Autor:Marta Balukiewicz

Źródło: Fakty po Południu TVN24