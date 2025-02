Oddział zapewniał rehabilitację ciężko chorym dzieciom, a teraz zostanie zamknięty. Rodzice są zaniepokojeni

Z końcem lutego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie ma zostać zamknięty dzienny oddział rehabilitacji, bo nie ma kim obsadzić funkcji kierownika. Szpital zapewnia, że pacjenci nie pozostaną bez opieki. Jednak rodziców to nie uspokaja. Czekają na konkretne informacje, jak będzie w tej sytuacji przebiegać rehabilitacja ich dzieci.

- Właśnie idę na kontrolę do lekarza i zastanawiam się, czy będzie miała kolejną operację. Jeżeli będzie miała kolejną operację, to ja nie wiem, co ja zrobię - mówi Ewelina Guzdek, mama Mai.