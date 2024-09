W Polsce brakuje onkologów. "Sytuacja będzie się pogarszać"

Onkologia to dla lekarza wielkie wyzwanie zawodowe i wielka odpowiedzialność. Nowotwory to plaga cywilizacyjna - na raka umierają w Polsce tysiące ludzi, a na 200 miejsc na specjalizacji z onkologii klinicznej chętnych jest dramatycznie mało.

Pani Julia dopiero rozpoczyna studencką przygodę na uniwersytecie medycznym, ale już zastanawia się, co będzie po niej.

Jeśli przez sześć lat studiów, a potem 13 miesięcy stażu nic się nie zmieni, to ta przyszła lekarka nie zajmie jednego z wakatów na specjalizacji z onkologii, a tych przynajmniej na razie nie brakuje. To niedobra informacja.

Liczba pacjentów będzie rosła

- Pojawiają się nowe opcje terapeutyczne, które pozwalają coraz lepiej kontrolować chorobę i uczynić z niej schorzenie przewlekłe. Pojawiają się czwarte linie leczenia, piąte linie leczenia. To sprawia, że pacjent onkologiczny musi być przez coraz dłuższy czas pod opieką specjalistów - informuje Jarosław Gośliński, redaktor naczelny Portalu Onkologicznego "zwrotnikraka.pl".

- Proszę pamiętać, że nowotwory to druga przyczyna umieralności, niedługo być może staną się pierwszą, a onkologii za moich czasów poświęcało się dwa tygodnie w trakcie całych sześcioletnich studiów - mówi dr hab. n. med. Mateusz Spałek, radioterapeuta onkologiczny z Naczelnej Izy Lekarskiej.

Wrzesień to miesiąc świadomości nowotworów dziecięcych. Rak u dziecka rozwija się niezwykle szybko Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24

- Te elementy onkologii powinny być wprowadzane do nauki dla każdego lekarza, być może wtedy większa grupa tych młodych lekarzy, adeptów medycyny, zdecydowałaby się, czy zainteresowałaby się od pierwszych lat studiów tą dziedziną - komentuje lekarz Tomasz Maleszyk, rezydent piątego roku specjalizacji z onkologii klinicznej.

To specjalizacja bardzo wymagająca z wielu powodów.

"To jest specjalizacja, która wydaje się specjalizacją smutną"

- To jest specjalizacja, która wydaje się specjalizacją smutną, i takie jest odium smutku pewne, które staramy się odczarować, ale to jest specjalizacja piękna, ponieważ my realnie pomagamy tym pacjentom. Niektórych pacjentów jesteśmy w stanie wyleczyć w sposób definitywny, innym pacjentom znacznie przedłużyć życie - mówi lekarz Michał Siwik, rezydent piątego roku specjalizacji z onkologii klinicznej w Narodowym Centrum Onkologii.