W życie weszła tak zwana ustawa Kamilka, która dzieciom ma zapewnić większe bezpieczeństwo. - "Ustawa Kamilka" mówi o profilaktyce, czyli o tym, że my w ogóle nie chcemy, żeby do przemocy wobec dzieci dochodziło, chcemy, żeby każdy z nas był uwrażliwiony, i chcemy, żeby reagował jak najszybciej, kiedy widzi jakieś niepokojące czynniki ryzyka, że dziecko może być krzywdzone - wyjaśnia Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka.

Agresja wobec dzieci nie zmalała

Łódzki magistrat utworzył specjalny zespół, który pomógł wszystkim tamtejszym placówkom wdrożyć nowe przepisy. - To jest też ta odwaga, że wspólnie z władzami miasta przy pomocy tej ustawy będziemy mieli wzmożoną czujność, a przede wszystkim nie będzie takiego poczucia strachu, jak reagować w przypadku, gdy to krzywdzenie jest również przecież w domu rodzinnym - podkreśla Małgorzata Moskwa-Wodnicka.

Ustawa ustanowiła specjalny zespół

Dziecko było zagłodzone i zaniedbane, także pod względem higienicznym. Przemoc to nie tylko fizyczna agresja. Zaniedbanie jest bardzo poważną formą przemocy, ono ma konsekwencje na całe życie dziecka. To jest dziecko, które nie doświadczyło prawidłowej opieki i samo potem nie potrafi korzystać z opieki, i nie potrafi dać opieki swoim dzieciom - tłumaczy Jolanta Zmarzlik.

13-latek z Gminy Kadzidło jest w szpitalu w ciężkim stanie, a matka ma postawiony zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem. Grozi jej do 10 lat pozbawienia wolności. - Dzieci są w kontakcie z dorosłymi osobami w pozycji gorszej, w pozycji zależności. Dziecko nie obroni się samo w kontakcie z silną osobą dorosłą, więc musimy cały czas o tym głośno mówić, że dzieci muszą być traktowane na poważnie, z szacunkiem, i to, co zawsze mówię: dzieci są po to, żeby je kochać - podkreśla Rzeczniczka Praw Dziecka.