Unikalne przedmioty i doświadczenia na aukcjach WOŚP, w tym zostanie postacią w książce Remigiusza Mroza

Do wielkiego finału zostało jeszcze ponad dwa tygodnie, a na koncie Fundacji WOŚP licznik bije. Jest już łącznie ponad pięć i pół miliona złotych, z czego dwa miliony to kwota deklarowana w aukcjach.

33 tysiące aukcji, a wśród nich między innymi metamorfoza z Ewą Chodakowską i obraz od Artura Barcisia. Do wylicytowania są spotkania z gwiazdami, aktorami, modelkami, aktywności takie jak lot paralotnią czy drift z Kubą Przygońskim. Tysiące przeróżnych gadżetów, zabawek, mebli, a nawet, za odpowiednią kwotę, można zostać bohaterem książki Remigiusza Mroza.

- Na tej fotografii fantastycznej są dwa amerykańskie myśliwce F-35 - wskazuje Artur Molęda, dziennikarz TVN24. Jest także jeden polski F-16. To zdjęcie jest na tyle duże i w tak dobrej jakości, że jak ktoś się dobrze przyjrzy, to zobaczy, że na fotelu drugiego pilota jestem ja - mówi Artur Molęda.

- Bardzo fajnie widać tę współpracę międzynarodową. (...) Na tym dużym wydruku wielkoformatowym można zobaczyć, że na rakietach są żółte paski, co oznacza głowicę bojową - zauważa Bartosz Bera, fotograf i autor fotografii.

Pieniądze są zbierane w bardzo ważnym celu

Każda złotówka, która trafi na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to pieniądze, które w tym roku wesprą najmłodszych pacjentów w walce z najtrudniejszymi chorobami.

- Cała hemaonkologia, ale i medycyna, oparta jest na badaniach genetycznych. Mamy wspaniałych diagnostów, tylko potrzebujemy sprzętu, który nam powie, co w komórce dziecka się znajduje - wskazuje prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna, specjalista onkologii i hematologii dziecięcej, kierownik Oddziału Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.

Z danych wynika, że co roku raka wykrywa się u około 1200 dzieci. - Każde dziecko z chorobą nowotworową jest podłączone do trzech, czterech, a nawet sześciu pomp i one pracują 24 godziny na dobę - mówi prof. Wojciech Młynarski. Z tego powodu pompy szybko się zużywają.