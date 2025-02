Tysiące cudzoziemców usłyszało zarzuty. Straż Graniczna wszczyna deportacje. "Niech ta wiadomość idzie w świat"

"Czas na deportację" - pisze na portalu X premier i zapowiada zdecydowane działania służb wobec zagranicznych gangów w Polsce. Szef MSWiA informuje o licznych zatrzymaniach i wyraźnym trendzie w policyjnych statystykach. Zorganizowane grupy przestępcze próbują wejść do Polski. Handlują między innymi narkotykami i bronią, mają na koncie wymuszenia i rozboje. Stosują brutalne metody.

"Otrzymałem szczegółowe informacje od szefa MSWiA o zdecydowanych działaniach służb wobec zagranicznych gangów. Dokonano licznych zatrzymań. Czas na deportację" - napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk niecałe trzy tygodnie po tym, jak poinformował, że zwrócił się do szefów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz resortu sprawiedliwości o plan działania w związku z przestępczością obcokrajowców.

W podobnym tonie wypowiada się teraz szef MSWiA. - Nie ma w Polsce miejsca na przestępstwa i też niech ta wiadomość idzie w świat do wszystkich tych, którzy chcą tu przyjeżdżać i popełniać przestępstwa. Będziemy żelazną ręką z tym walczyć - zapewnił minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak.

- One na tę chwilę jakby badają, na ile sobie mogą pozwolić, na które obszary mogą wejść - wskazał Jacek Dobrzyński z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polska policja jest na to przygotowana, jak zapewnił. - Policja działa profesjonalnie, zresztą policjanci mają ogromne doświadczenie, wyrabiane latami, do walki z takimi zorganizowanymi grupami przestępczymi - zwrócił uwagę.