Trzy lata temu Sławomir Mentzen mówił o miłosierdziu dla Ukraińców. Dziś krytykuje wsparcie dla uchodźców

"Jestem całym sercem po stronie Ukrainy" kontra "na Ukrainie cały czas traktują nas jak frajerów" oraz "Ukraińcy w Polsce wydłużają kolejki do lekarza". To nie są skrajne stanowiska wygłaszane przez dwie strony sporu. To skrajne stanowiska jednej strony, a nawet jednego człowieka - kandydata Konfederacji na prezydenta Sławomira Mentzena. W 2022 roku polityk Konfederacji podkreślał, jak pozytywna jest obecność pracowników z Ukrainy w Polsce. Dziś zwraca uwagę na coś innego - na rzekomo nieusprawiedliwione benefity dla Ukraińców mieszkających w Polsce.

Sławomir Mentzen był za pomaganiem wszystkim uchodźcom z Ukrainy

- Chcemy, oczywiście, pomagać Ukrainie, chcemy otoczyć opieką uchodźców, chcemy tam wysyłać jakiś zaopatrzenie - wymieniał Sławomir Mentzen w marcu 2022 roku. Podkreślał, że chodzi o wszystkich uchodźców. - Nie wyobrażam sobie tego, że będziemy mieli kolejki matek z dziećmi uciekającymi przed wojną na polskiej granicy i ich nie wpuścimy. Więc to zupełnie naturalne, że chcemy tym ludziom pomóc, okazać miłosierdzie - mówił wówczas w Radiu Plus.

- Musimy mieć świadomość, że obecna euforia, niestety, minie. Musimy być na to gotowi. Powinniśmy też zachować zimną krew. Nie dajmy się ponieść emocjom. Naprawdę, nikomu nie zależy na tym, aby w Polsce dochodziło do jakiś sporów pomiędzy Polakami a Ukraińcami - przestrzegał w marcu 2022 roku. - Bardzo szybko pojawią się pewne wyzwania. To znaczy: miejsca w szkołach, przedszkolach, w żłobkach, dostęp do lekarza, dostęp do systemu ochrony zdrowia - wymieniał.