Skala biedy w Polsce rośnie. Rozpoczęła się wielkanocna zbiórka banków żywności

- Wolontariusze będą sortować przywiezione dary, następnie one będą już przygotowywane w zależności od tego, oczywiście, ile nam się uda uzbierać żywności, i właściwie od poniedziałku, a najpóźniej od wtorku, będą je odbierać organizacje partnerskie Banku Żywności - informuje Justyna Liptak z Banku Żywności w Krakowie.

Specjalne kosze na żywność można spotkać w całym kraju. Potrzebne są podstawowe produkty spożywcze. - Produkty, które są najcenniejsze, to są: mąka, kasza, makaron, olej, ryż, mleko UHT, konserwy mięsne i rybne, przetwory - wymienia Justyna Liptak.

Liczy się każdy gest. Wystarczy podczas zakupów kupić coś więcej z myślą o osobach, których na to nie stać. - Niestety, z żywności jest im najłatwiej zrezygnować, bo opłacenie rachunków czy zakup leków to dla nich priorytet - wskazuje Wiktoria Banasiak z Banku Żywności w Szczecinie.

Może być trudno nawet nam sobie wyobrazić, że zakup mąki czy soku dla niektórych jest poza ich zasięgiem finansowym. To zmartwienie coraz większej liczby osób. Paczka żywnościowa stanowi dla takich osób realną pomoc. - Te pieniądze, które zaoszczędziły, zostaną wydane na leki czy inne potrzeby - mówi Jacek Tanaś, zastępca dyrektora Wielkopolskiego Banku Żywności.

Miliony Polaków w skrajnym ubóstwie

To codzienny dylemat: czy kupić jedzenie, czy tym razem zapłacić rachunki. - Jest to smutne, ponieważ jeszcze rok-dwa lata temu to było 1,8 miliona, także mamy znaczącą tendencję. Też z jakichś nowszych informacji, badań, ankiet prowadzonych, niestety, wynika, że bardzo dużo osób w wieku reprodukcyjnym znajduje się też w trudnej sytuacji materialnej, kiedy faktycznie rezygnują z zakupu żywności na poczet innych, ważniejszych spraw - komentuje Wiktoria Banasiak.