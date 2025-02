Silne mrozy w Polsce. Służby apelują: jeden telefon może uratować życie

Za nami jedna z najzimniejszych nocy tej zimy

Ostrzeżenia IMGW

Apel służb

Służby apelują, żeby teraz szczególnie zwracać uwagę, czy w naszym otoczeniu ktoś nie potrzebuje pomocy. Siarczyste mrozy są wyjątkowo niebezpieczne dla osób, które straciły dach nad głową. - Jeżeli widzimy taką osobę, która czy to leży gdzieś, czy nawet siedzi, ale widzimy, że odbywa się to przez dłuższy czas, po prostu reagujmy, podejdźmy do takiej osoby, zainteresujmy się nią, powiadommy odpowiednie służby, powiadommy policję, wezwijmy Straż Miejską - zachęca Piotr Szereda ze Straży Miejskiej we Wrocławiu.