Senyszyn zapytała Nawrockiego o ofiary księży pedofilów. Kandydat PiS zarzucił jej, że ma "fobie"

Na debacie w Końskich Joanna Senyszyn zapytała Karola Nawrockiego o sprawę wypłat odszkodowań ofiarom księży pedofilów. Kandydat PiS zarzucił swojej kontrkandydatce, że ma "fobie". Tę wymianę skomentowali nie tylko politycy, ale też ci, którzy w dzieciństwie byli molestowani przez księży.

Zaczęło się od pytania podczas debaty w Końskich dotyczącego planów pierwszej prezydenckiej wizyty zagranicznej. Karol Nawrocki odpowiedział, że chciałby odwiedzić Waszyngton z międzylądowaniem w Watykanie. Wtedy Joanna Senyszyn zadała mu takie pytanie: "Czy pana wizyta w Watykanie to będzie tylko pielgrzymka za państwowe pieniądze, czy też zaapeluje pan do papieża, aby do pionu doprowadził polskich biskupów, aby bez sądów zaczęli wypłacać odszkodowania ofiarom księży pedofilów?".

Karol Nawrocki swojej konkurentce odpowiedział bez chwili zastanowienia. - Pani profesor, nie będę wchodził podczas tej wizyty jako przyszły prezydent państwa polskiego w pani osobiste fobie - powiedział kandydat PiS.

Debata w Końskich. Najważniejsze momenty TVN24

PiS nie widzi nic złego w słowach Nawrockiego

Przeciwnicy krytykują w wypowiedź Nawrockiego. - Liczy na to, że hierarchowie kościelni w dzień wyborów z ambony kościelnej będą nawoływać do głosowania na niego - uważa Tomasz Trela, poseł Lewicy. - Ewidentnie się pogubił. I nie tylko przy tym pytaniu - ocenia Jakub Stefaniak, zastępca szefa KPRM z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

- Pedofilia w Kościele i pedofilia w ogóle to nie jest niczyja fobia. To jest realna krzywda dzieci. To jest największe barbarzyństwo i największa krzywda, jaka może spotkać dziecko - zaznacza Dorota Łoboda, posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Prawo i Sprawiedliwość staje w obronie Nawrockiego. - W oczywisty sposób podsumowywał całą wielodziesięcioletnią działalność polityczną pani profesor Senyszyn, która znana jest z tego, że ma swego rodzaju obsesję na punkcie Kościoła. Ona wszędzie widzi kler, wszędzie widzi biskupów - komentuje Radosław Fogiel, poseł PiS. - Karol Nawrocki, być może to dla państwa będzie zaskoczenie, nie jest biskupem, nawet nie jest księdzem. Kandyduje też nie na papieża, tylko na prezydenta Polski - podkreśla Marcin Horała, poseł PiS.

- Ja jestem członkiem Kościoła katolickiego i zależy mi na tym, żeby Kościół katolicki się oczyszczał, bo to jest w interesie Kościoła. Mam nadzieję, że ten proces będzie przebiegał, natomiast to nie jest zadanie prezydenta. Trzeba dla dobra Kościoła, dla dobra tych ofiar, po prostu z tą sprawą zrobić porządek, ale to nie jest zadanie, które bezpośrednio należy do prerogatyw prezydenta - uważa Zbigniew Bogucki, poseł PiS.

Biskup Tadeusz Rakoczy w sprawie Janusza Szymika: nie zawiniłem TVN24

"To są żywi, konkretni ludzie ze swoimi przejściami"

To z zarządów PiS-u powstała państwowa komisja do spraw wyjaśnienia przypadków pedofilii, także tych w Kościele. - Ja mam fobię, osobiście mam. Mam arachnofobię, boję się pająków, mówiąc po prostu. I to jest fobia, to jest jakiś tam nieuzasadniony lęk przed czymś. Natomiast trudno nazwać życiorysy ludzkie fobiami - zwraca uwagę Robert Fidura, przedstawiciel osób skrzywdzonych w Kościele.

Z samych kościelnych statystyk wynika, że tylko do 2021 roku liczba zarejestrowanych osób pokrzywdzonych w Kościele, po wiarygodnych zgłoszeniach, wyniosła ponad tysiąc. Co ważne, wszystkie statystyki są w tej sprawie bardzo złudne i najprawdopodobniej w ogóle nie oddają w skali problemu. Bo pytanie, jak niewielki procent osób skrzywdzonych w ogóle gdziekolwiek zgłasza swoją sprawę - to może być 10 procent, a może być jeszcze mniej.

- To nie są fobie, to są żywi, konkretni ludzie ze swoimi przejściami, z połamanymi życiorysami. Z bardzo często pokrzywioną psychiką, cierpiący, leczący się. To są też przypadki samobójstw. Więc nazywanie tego czyjąkolwiek fobią jest poniżej krytyki, jakiejkolwiek krytyki - zaznacza Robert Fidura.

- Dla mnie nie tylko to, w jaki sposób pan Karol Nawrocki odniósł się do sprawy, jest skandaliczne, ale przede wszystkim to, że w tej debacie zostało zadane takie pytanie. Pani Senyszyn po prostu przekroczyła moim zdaniem wszelkie granice, grając tak naprawdę politycznie krzywdą dzieci. I to jest w moim odczuciu największym skandalem tej sytuacji. W debacie prezydenckiej nie ma miejsca na tego typu historię - ocenia Jakub Jankowiak, działacz na rzecz pokrzywdzonych seksualnie przez duchownych.

Były ksiądz Krzysztof G. usłyszał prawomocny wyrok za molestowanie TVN24

Głos w sprawie zabrał prymas Polski

Dla osób pokrzywdzonych przez księży słowa Karola Nawrockiego są o tyle niezrozumiałe, że nawet sam Kościół katolicki, nawet kościelni hierarchowie, oficjalnie przyznają, że problem istnieje i że należy te sprawy rozliczać.

- Tylko solidarne działanie osób skrzywdzonych, osób zaangażowanych w pomoc dla nich i pasterzy Kościoła ma szansę stanowić ważny krok w kierunku uzdrowienia zarówno ran osób skrzywdzonych, jak i ran całej kościelnej wspólnoty - mówi abp Wojciech Polak, prymas Polski.

W najbliższym czasie ma powstać komisja niezależnych ekspertów do spraw wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim. Ma badać wszystkie sprawy od 1945 roku aż do dzisiaj.