Rośnie w Polsce liczba osób niewierzących. Zwłaszcza młodzi rekordowo szybko odchodzą od Kościoła

Coraz mniej Polaków uważa się za wierzących. Jeszcze mniej regularnie chodzi do kościoła - to wnioski z badania religijności Polaków przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej. Rośnie także liczba osób niewierzących. Duchowni i świeccy związani z Kościołem mówią o alarmujących sygnałach.

Zmniejszyła się liczba Polaków deklarujących się jako wierzący - informuje Centrum Badania Opinii Społecznej. - Od końca lat 90. do właściwie 2019 roku ponad 90 procent Polaków uważało się za wierzących. W ostatnich latach ten odsetek spadł, ale spadł do 86 procent - podaje Marta Bożewicz z Fundacji "Centrum Badania Opinii Społecznej".

Znacznie szybciej ubywa osób regularnie praktykujących. - Przez większość tego okresu, który obserwujemy, czyli od końca lat 90. do teraz, udział Polaków, którzy praktykowali co najmniej raz w tygodniu, przekraczał 50 procent - mówi Marta Bożewicz.

Według badań, w okresie od stycznia do kwietnia tego roku ten wskaźnik wyniósł 34 procent. Spadek praktyk religijnych jest najszybszy wśród ludzi młodych oraz mieszkańców większych miast i osób lepiej wykształconych.

Jakie są główne przyczyny odejść od Kościoła?

- Polska ma pierwsze miejsce na świecie, gdy chodzi o szybkość sekularyzacji młodego pokolenia w stosunku do religijności ludzi dorosłych i starszych. To są badania amerykańskiego Instytutu Pew Research Center - informuje ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, kierownik Katedry Etyki UKSW.

- Pytanie, czy my tworzymy właśnie taki Kościół, który pozwala dostrzec za tymi statystykami, cyframi, konkretne historie? I właściwie myślę, że od tego powinniśmy w Kościele zacząć rozmowę. Jeżeli byśmy nie widzieli osób, to jest dramat - komentuje ksiądz Rafał Kowalski z Archidiecezji Wrocławskiej.

Głównymi przyczynami odejść z Kościoła są brak zainteresowania, brak potrzeby i obojętność. - Coś najgorszego dla każdej instytucji, która by chciała mieć wpływ na społeczeństwo. Wzruszenie ramion, "idziemy dalej, dziękujemy, nie interesuje nas to, co nam proponujecie" - mówi Adam Szostkiewicz, dziennikarz tygodnika "Polityka".