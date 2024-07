Posłowie debatowali nad depenalizacją aborcji. Szymon Hołownia: na pewno nie będę przeciw

- 35-letnia matka dziewczyny przyznała się do pomocy. Sąd Okręgowy w Opolu uznał winę 35-latki i przychylił się do wniosku prokuratury. Skazał kobietę na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata i o tym jest ta ustawa, ona nie jest o tym, o czym myślicie - wskazała na inny przypadek posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.

Projekt ustawy dekryminalizującej aborcję, czyli uwalniającą od odpowiedzialności karnej każdego, kto za zgodą kobiety pomoże jej w aborcji do 12. tygodnia ciąży, jest nie do przyjęcia nie tylko dla Prawa i Sprawiedliwości, ale i dla części Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Podzieleni posłowie Trzeciej Drogi

I to głównie do posłów Trzeciej Drogi adresowane są argumenty ze strony Lewicy. - Przerywanie własnej ciąży na gruncie prawa polskiego nie jest karalne, nie jest czynem przestępczym. Tym bardziej nie można karać za pomoc w czymś, co przestępstwem nie jest - zwróciła uwagę posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.

Przeciw ustawie zagłosują Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja, za - Koalicja Obywatelska i Lewica. To od głosów bardzo podzielonego Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 będzie zależało to czy Sejm przyjmie ustawę.

Tomczyk: jesteśmy absolutnie za prawem wyboru do 12. tygodnia

Jednego, czego klub Koalicji Obywatelskiej może być pewien, to tego, jak zagłosują jego posłowie. - Część osób nie deklaruje, w jaki sposób będzie głosowało, więc trudno jest to policzyć, jesteśmy na granicy - powiedziała posłanka Dorota Łoboda.

- Jesteśmy absolutnie za tym, żeby kobiety miały prawo wyboru do 12. tygodnia ciąży. Jest to standard europejski i w normalnym, cywilizowanym kraju w XXI wieku nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej - przekazał wiceminister obrony narodowej z Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk.

Jednych przekonuje to, że najbliżsi kobiet w ciąży nie będą karani, innych to, że zniknie efekt mrożący dla lekarzy obawiających się ratować życie ciężarnych, inni nie zmieniają zdania.

- To wołanie o prawa kobiet to jest wołanie i krzyk - ja tak to odbieram - do nas, mężczyzn, wołanie o odpowiedzialność każdego mężczyzny za swoją kobietę. Wołanie o miłość i opiekę - powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Władysław Kurowski.